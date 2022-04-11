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Автомат Калашникова, револьверы и сотни патронов – в Грузии изъяли незаконное оружие
Автомат Калашникова, револьверы и сотни патронов – в Грузии изъяли незаконное оружие
Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T16:01+0400
2022-04-11T16:01+0400
2022-04-11T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в разных районах Тбилиси, а также в регионах Самегрело - Земо Сванети, Шида Картли и Кахети, сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, задержаны восемь человек. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Обвиняемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.В Тбилиси незаконное оружие и боеприпасы были обнаружены у трех человек, также трое граждан были задержаны в Самегрело - Земо Сванети и по одному в Кахети и Шида Картли.В общей сложности полицейские изъяли незарегистрированные автоматы, среди которых автомат Калашникова, пистолеты, револьверы системы Макарова и Нагана, несколько сотен патронов, большая часть из которых боевые, несколько обойм.Возраст задержанных от 28 до 59 лет.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, преступность в грузии
Автомат Калашникова, револьверы и сотни патронов – в Грузии изъяли незаконное оружие
16:01 11.04.2022 (обновлено: 17:06 11.04.2022)
Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в разных районах Тбилиси, а также в регионах Самегрело - Земо Сванети, Шида Картли и Кахети, сообщает пресс-служба МВД.
По данным
ведомства, задержаны восемь человек. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Обвиняемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.
В Тбилиси незаконное оружие и боеприпасы были обнаружены у трех человек, также трое граждан были задержаны в Самегрело - Земо Сванети и по одному в Кахети и Шида Картли.
В общей сложности полицейские изъяли незарегистрированные автоматы, среди которых автомат Калашникова, пистолеты, револьверы системы Макарова и Нагана, несколько сотен патронов, большая часть из которых боевые, несколько обойм.
Возраст задержанных от 28 до 59 лет.