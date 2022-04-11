https://sputnik-georgia.ru/20220411/avtomat-kalashnikova-revolvery-i-sotni-patronov--v-gruzii-izyali-nezakonnoe-oruzhie-265894086.html

Автомат Калашникова, револьверы и сотни патронов – в Грузии изъяли незаконное оружие

Автомат Калашникова, револьверы и сотни патронов – в Грузии изъяли незаконное оружие

Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T16:01+0400

2022-04-11T16:01+0400

2022-04-11T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в разных районах Тбилиси, а также в регионах Самегрело - Земо Сванети, Шида Картли и Кахети, сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, задержаны восемь человек. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Обвиняемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.В Тбилиси незаконное оружие и боеприпасы были обнаружены у трех человек, также трое граждан были задержаны в Самегрело - Земо Сванети и по одному в Кахети и Шида Картли.В общей сложности полицейские изъяли незарегистрированные автоматы, среди которых автомат Калашникова, пистолеты, револьверы системы Макарова и Нагана, несколько сотен патронов, большая часть из которых боевые, несколько обойм.Возраст задержанных от 28 до 59 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, преступность в грузии