https://sputnik-georgia.ru/20220411/braki-i-razvody-v-gruzii-2013-2021-265905638.html

Браки и разводы в Грузии: 2013-2021

Браки и разводы в Грузии: 2013-2021

В последние годы в Грузии сокращается количество браков и увеличивается количество разводов, об этом говорят данные Национальной службы статистики "Сакстат" 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T21:05+0400

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2022-04-11T21:05+0400

грузия

общество

демографическая ситуация в грузии

инфографика

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Согласно данным на сайте "Сакстата", где представлена информация с 2013 года, если количество браков в указанном году составляло 34 693, а разводов – 8 089, то в 2021 году число бракосочетаний сократилось до 23 155, а разводов увеличилось до 10 654.По мнению грузинских демографов, снижение количества браков связано как со статистическими моментами, так и с социальным фоном. С точки зрения демографии, это означает, что брачного возраста достигли гораздо меньше жителей страны, чем в прошлые годы. Что касается причин, по которым растет количество разводов, то эксперты затрудняются говорить о каких-то однозначных причинах, так как не проводятся опросы среди разведенных пар. Среди возможных причин: измены, несовместимость, миграция.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, демографическая ситуация в грузии, инфографика, инфографика