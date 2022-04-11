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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 11 апреля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 11 апреля
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T13:01+0400
2022-04-11T13:01+0400
2022-04-11T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские медики из 107 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 58 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 5 489 тестов на коронавирус, 3 743 – на антиген, 1 746 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 651 577 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 281 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 631 715 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 6 пациентов, а с начала пандемии – 16 777.На данный момент в стране 3 059 активных случаев, из них 412 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 102 пациентов тяжелое. 2 647 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 10 апреля составляет 1,95%, за две недели – 1,94%, за семь дней – 1,65%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 11 апреля
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik.
Грузинские медики из 107 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 58 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 7
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
В стране за последние сутки сделано 5 489 тестов на коронавирус, 3 743 – на антиген, 1 746 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 651 577 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 281 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 631 715 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 6 пациентов, а с начала пандемии – 16 777.
На данный момент в стране 3 059 активных случаев, из них 412 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 102 пациентов тяжелое. 2 647 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 10 апреля составляет 1,95%, за две недели – 1,94%, за семь дней – 1,65%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.