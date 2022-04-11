https://sputnik-georgia.ru/20220411/ekonomist-es-mog-ogranichitsya-simvolicheskimi-sanktsiyami---video-265905326.html

Экономист: ЕС мог ограничиться символическими санкциями – видео

Экономист: ЕС мог ограничиться символическими санкциями – видео

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяной опцией". Что думает по этому... 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T20:29+0400

2022-04-11T20:29+0400

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Что имеется в виду под "нефтяной опцией"? Может ли Европа отказаться от российской нефти и чего ей будет это стоить? Почему европейцы с таким энтузиазмом идут на самоубийственные шаги, совершенно не выгодные им ни с экономической, ни с политической точки зрения? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, антироссийские санкции, видео