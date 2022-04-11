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Экономист: ЕС мог ограничиться символическими санкциями – видео
Экономист: ЕС мог ограничиться символическими санкциями – видео
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяной опцией". Что думает по этому... 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T20:29+0400
2022-04-11T20:29+0400
2022-04-11T20:52+0400
видео
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экспертное мнение
россия
антироссийские санкции
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Что имеется в виду под "нефтяной опцией"? Может ли Европа отказаться от российской нефти и чего ей будет это стоить? Почему европейцы с таким энтузиазмом идут на самоубийственные шаги, совершенно не выгодные им ни с экономической, ни с политической точки зрения? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, антироссийские санкции, видео
Экономист: ЕС мог ограничиться символическими санкциями – видео
20:29 11.04.2022 (обновлено: 20:52 11.04.2022)
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяной опцией". Что думает по этому поводу эксперт Василий Колташов – смотрите в видео
Что имеется в виду под "нефтяной опцией"? Может ли Европа отказаться от российской нефти и чего ей будет это стоить? Почему европейцы с таким энтузиазмом идут на самоубийственные шаги, совершенно не выгодные им ни с экономической, ни с политической точки зрения? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.