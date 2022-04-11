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Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор
Стороны обсудили работу по подготовке будущего мирного договора между двумя странами 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T21:34+0400
2022-04-11T21:34+0400
2022-04-11T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели переговоры в понедельник по телефону.Министры обменялись мнениями по формированию комиссии по вопросу делимитации границы и пограничной безопасности, подготовки к мирным переговорам и гуманитарным проблемам, сообщило РИА Новости.В частности, в продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух государств, стороны обсудили работу по подготовке будущего мирного договора между двумя странами.На прошлой неделе в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Достигнута также договоренность, в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года, до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.
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в мире, новости, политика, армения, азербайджан
Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор
Стороны обсудили работу по подготовке будущего мирного договора между двумя странами
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели переговоры в понедельник по телефону.
Министры обменялись мнениями по формированию комиссии по вопросу делимитации границы и пограничной безопасности, подготовки к мирным переговорам и гуманитарным проблемам, сообщило РИА Новости
.
В частности, в продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух государств, стороны обсудили работу по подготовке будущего мирного договора между двумя странами.
На прошлой неделе в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Достигнута также договоренность, в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года, до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.