https://sputnik-georgia.ru/20220411/glavy-mid-moldovy-i-gruzii-obsudili-regionalnuyu-bezopasnost-265908641.html

Главы МИД Молдовы и Грузии обсудили региональную безопасность

Главы МИД Молдовы и Грузии обсудили региональную безопасность

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Молдавия и Грузия намерены укрепить и расширить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, сообщил вице-премьер... 11.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Молдавия и Грузия намерены укрепить и расширить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, сообщил вице-премьер, глава молдавского МИД Николай Попеску.Попеску находится с рабочим визитом в Люксембурге, где он встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.Также стороны обсудили последние события в области региональной безопасности. Молдавия и Грузия обеспокоены продолжающимися крупномасштабными военными операциями на Украине и призывают к скорейшему прекращению боевых действий.

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грузия, новости, политика, мид грузии, молдова