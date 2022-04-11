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Главы МИД Молдовы и Грузии обсудили региональную безопасность
Главы МИД Молдовы и Грузии обсудили региональную безопасность
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Молдавия и Грузия намерены укрепить и расширить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, сообщил вице-премьер... 11.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Молдавия и Грузия намерены укрепить и расширить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, сообщил вице-премьер, глава молдавского МИД Николай Попеску.Попеску находится с рабочим визитом в Люксембурге, где он встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.Также стороны обсудили последние события в области региональной безопасности. Молдавия и Грузия обеспокоены продолжающимися крупномасштабными военными операциями на Украине и призывают к скорейшему прекращению боевых действий.
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Главы МИД Молдовы и Грузии обсудили региональную безопасность
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Молдавия и Грузия намерены укрепить и расширить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, сообщил вице-премьер, глава молдавского МИД Николай Попеску.
Попеску находится с рабочим визитом в Люксембурге, где он встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.
"Пожелал успехов в работе новоназначенному министру иностранных дел Грузии, подтвердив готовность к активному диалогу между внешнеполитическими ведомствами Кишинева и Тбилиси... Мы обсудили последовательную реализацию нашими странами европейской повестки дня, что дает нам дополнительные возможности для укрепления и диверсификации молдавско-грузинского диалога в областях, представляющих взаимный интерес", - написал Попеску в Telegram-канале.
Также стороны обсудили последние события в области региональной безопасности. Молдавия и Грузия обеспокоены продолжающимися крупномасштабными военными операциями на Украине и призывают к скорейшему прекращению боевых действий.