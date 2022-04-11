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Гражданин Грузии развел британца на 10 тысяч фунтов

Гражданин Грузии развел британца на 10 тысяч фунтов

Псевдопредприниматель обещал британцу зарабатывать от торгов на фондовой бирже 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T13:41+0400

2022-04-11T13:41+0400

2022-04-11T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении гражданина и компании за мошенничество в отношении гражданина Великобритании и отмывание денег, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, гражданин Грузии основал предприятие и открыл банковские счета на имя компании, чтобы завладеть деньгами иностранца обманным путем.Обвиняемый вместе с сообщником разместил рекламу в соцсети о получении крупной прибыли от торгов на фондовой бирже. После завоевания доверия, гражданин Великобритании перевел 10 тысяч фунтов стерлингов (более 34 тысяч лари) на банковский счет компании, заявила прокуратура.Чтобы легализовать деньги, обвиняемый конвертировал сумму на банковском счету предприятия, а полученные 12 437 долларов взял из банка с фиктивным назначением. Затем деньги были перечислены быстрым денежным переводом в другую страну.Уголовное дело возбуждено по двум статья УК Грузии – "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере" и "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)", что предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 9 лет.Кроме того, основанное обвиняемым юридическое лицо также признано обвиняемым в отмывании денег, что в качестве наказания предусматривает ликвидацию или лишение права деятельности и штраф.На основании ходатайства прокуратуры, суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.

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