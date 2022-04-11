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Грузинский баскетболист побил рекорд своего кумира Зазы Пачулия в NBA
Грузинский баскетболист побил рекорд своего кумира Зазы Пачулия в NBA
Молодой грузинский легионер сделал 13 подборов, четыре передачи и один перехват 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T12:01+0400
2022-04-11T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинский форвард NBA Сандро Мамукелашвили, выступающий за клуб из Висконсина "Миулоки Бакс" (Milwaukee Bucks), улучшил рекорд бывшего капитана сборной Грузии и игрока "Атланта Хокс" Зазы Пачулия в матче против "Кливленд Кавальерс".Несмотря на проигрыш "Миулоки Бакс" со счетом 115:133, 22-летний Мамукелашвили набрал 28 очков и улучшил показатель Зазы Пачулия 2007 года – 27 очков.Молодой грузинский легионер сделал 13 подборов, четыре передачи и один перехват.Сандро реализовал два из двух трехочковых бросков, 13 из 8 двухочковых и шесть из шести одноочковых.Все это Мамукелашвили удалось сделать за 43 минуты.
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спорт, грузия, новости, заза пачулия, баскетбол
Грузинский баскетболист побил рекорд своего кумира Зазы Пачулия в NBA
12:01 11.04.2022 (обновлено: 12:02 11.04.2022)
Молодой грузинский легионер сделал 13 подборов, четыре передачи и один перехват
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинский форвард NBA Сандро Мамукелашвили, выступающий за клуб из Висконсина "Миулоки Бакс" (Milwaukee Bucks), улучшил рекорд бывшего капитана сборной Грузии и игрока "Атланта Хокс" Зазы Пачулия в матче против "Кливленд Кавальерс".
Несмотря на проигрыш "Миулоки Бакс" со счетом 115:133, 22-летний Мамукелашвили набрал 28 очков и улучшил показатель Зазы Пачулия 2007 года – 27 очков.
Молодой грузинский легионер сделал 13 подборов, четыре передачи и один перехват.
Сандро реализовал два из двух трехочковых бросков, 13 из 8 двухочковых и шесть из шести одноочковых.
Все это Мамукелашвили удалось сделать за 43 минуты.