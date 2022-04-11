https://sputnik-georgia.ru/20220411/gruzinskiy-basketbolist-pobil-rekord-svoego-kumira-zazy-pachuliya-v-nba-265886782.html

Грузинский баскетболист побил рекорд своего кумира Зазы Пачулия в NBA

Грузинский баскетболист побил рекорд своего кумира Зазы Пачулия в NBA

Молодой грузинский легионер сделал 13 подборов, четыре передачи и один перехват 11.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинский форвард NBA Сандро Мамукелашвили, выступающий за клуб из Висконсина "Миулоки Бакс" (Milwaukee Bucks), улучшил рекорд бывшего капитана сборной Грузии и игрока "Атланта Хокс" Зазы Пачулия в матче против "Кливленд Кавальерс".Несмотря на проигрыш "Миулоки Бакс" со счетом 115:133, 22-летний Мамукелашвили набрал 28 очков и улучшил показатель Зазы Пачулия 2007 года – 27 очков.Молодой грузинский легионер сделал 13 подборов, четыре передачи и один перехват.Сандро реализовал два из двух трехочковых бросков, 13 из 8 двухочковых и шесть из шести одноочковых.Все это Мамукелашвили удалось сделать за 43 минуты.

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спорт, грузия, новости, заза пачулия, баскетбол