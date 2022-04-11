https://sputnik-georgia.ru/20220411/gruziya-poluchila-oprosnik-po-chlenstvu-v-es-265896420.html
Грузия получила опросник по членству в ЕС
Грузия получила опросник по членству в ЕС
В опроснике 369 вопросов, на заполнение у Грузии 1 месяц 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T16:21+0400
2022-04-11T16:21+0400
2022-04-11T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузия получила опросник о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел страны.Грузия планирована подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.Документ лично передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили Еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей в Люксембурге.На заполнение опросника у Грузии 1 месяц. А окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.В опроснике 369 вопросов, что намного меньше по сравнению с теми, что ранее получали другие партнеры. До этого желающие вступить в ЕС ответили на 2000-5000 вопросов.Украина уже подала заявку на членство в Евросоюзе. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
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политика, новости, грузия, европарламент, украина, ираклий кобахидзе, евросоюз
Грузия получила опросник по членству в ЕС
16:21 11.04.2022 (обновлено: 16:27 11.04.2022)
В опроснике 369 вопросов, на заполнение у Грузии 1 месяц
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузия получила опросник о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел страны.
Грузия планирована подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.
Документ лично передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили Еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей в Люксембурге.
"Грузия переходит на качественно новый, более амбициозный и важный для страны этап в процессе интеграции с Евросоюзом. Это логический и предусмотренный процедурами Евросоюза шаг, который подразумевает оценку готовности страны по разным направлениям, в том числе в направлении политической, экономической и законодательной совместимости", – отмечено в сообщении МИД.
На заполнение опросника у Грузии 1 месяц. А окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.
В опроснике 369 вопросов, что намного меньше по сравнению с теми, что ранее получали другие партнеры. До этого желающие вступить в ЕС ответили на 2000-5000 вопросов.
Украина уже подала заявку на членство в Евросоюзе. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.