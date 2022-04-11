https://sputnik-georgia.ru/20220411/kak-grazhdaninu-rossii-zaregistrirovat-predpriyatie-v-gruzii-265835240.html

Как гражданину России зарегистрировать предприятие в Грузии

Как гражданину России зарегистрировать предприятие в Грузии

Грузия отличается простотой ведения бизнеса. Легкость регистрации компаний, лояльность налоговой системы, низкий уровень коррупции и бюрократии превратили ее в... 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T06:06+0400

2022-04-11T06:06+0400

2022-04-11T06:06+0400

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Благоприятные условия для открытия и ведения бизнеса, удачное географическое расположение, свободный доступ на международный рынок, либеральное миграционное законодательство, а также близость к России уже не первый год побуждают многих россиян зарегистрировать предприятие в Грузии.Для тех, кто планирует начать свое дело в Грузии, Sputnik Грузия подробно рассказывает, как гражданину России зарегистрировать здесь предприятие.Как зарегистрировать предприятиеЗарегистрировать индивидуальное предприятие в Грузии могут как граждане Грузии, так и иностранных государств – все правила по ведению бизнеса одинаковы как для местных жителей, так и для иностранцев, в том числе и граждан России.Гражданину России, чтобы зарегистрировать предприятие, нужно прийти в любую территориальную службу Дома юстиции, заполнить все документы и оплатить на месте все пошлины.Будущему предпринимателю нужно представить документ, подтверждающий личность, заявление (электронное заявление заполняет оператор, принимающий документы) и квитанцию, подтверждающую оплату регистрационного обслуживания.Если недвижимость, где будет зарегистрировано предприятие, не является собственностью гражданина России, обязательно нужно предъявить согласие собственника или договор о пользовании указанным объектом (договор об аренде, найме и так далее).Стоимость регистрации составляет 20 лари (около 8 долларов) за один рабочий день и 50 лари (21 доллар) в случае срочной регистрации и выдачи документов в день заявки.Государственная и налоговая регистрация предприятия проходят в Домах юстиции по принципу одного окна. Но чтобы встать на учет НДС и получить статус электронного налогоплательщика, гражданину России придется написать отдельное заявление в Службу доходов Грузии.На некоторые виды деятельности требуется разрешение государства или лицензия. Прежде всего это сферы, имеющие отношение к здоровью и безопасности человека, страны и окружающей среды (здравоохранение, строительство, связь, энергетика, игорный бизнес и т. д.). Полный список таких направлений содержится в законе "О лицензиях и разрешениях". Более подробную информацию можно узнать на сайте Дома юстиции. Материал подготовлен на основе открытых источников

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