https://sputnik-georgia.ru/20220411/kakuyu-transformatsiyu-preterpit-ekonomika-rossii--otchet-tsb-rf-265903034.html
Какую трансформацию претерпит экономика России – отчет ЦБ РФ
Какую трансформацию претерпит экономика России – отчет ЦБ РФ
Российские экспортеры и импортеры будут переориентироваться на другие рынки и перестраивать логистические цепочки, считают в ЦБ РФ 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T18:56+0400
2022-04-11T18:56+0400
2022-04-11T18:56+0400
в мире
россия
экономика
центральный банк росси
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ТБИЛИСИ, 11 апр— Sputnik. Центральный банк России будет проводить политику, которая должна смягчить внешний удар при трансформации экономики страны, говорится в годовом отчете регулятора за 2021 год.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Там объясняется, что трансформация вызвана "экстраординарной, шоковой ситуацией", которая приведет к масштабным изменениям, и возникла она из-за введенных в феврале-марте 2022 года западными странами санкций, которые практически отрезали российские финансовые институты от рынков, на которых они работали, серьезно ограничили импорт и экспорт отдельных категорий товаров, затрудняют международные расчеты и внешнеэкономическую деятельность в целом.ЦБ добавляет, что "российские экспортеры и импортеры будут переориентироваться на другие рынки, перестраивать логистические цепочки, производители – искать замену привычным сырью и комплектующим".Между тем, по предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-марте 2022 года достиг 58,2 миллиарда долларов, что более чем в 2,5 раза по отношению к соответствующему периоду 2021 года.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, экономика, центральный банк росси
Какую трансформацию претерпит экономика России – отчет ЦБ РФ
Российские экспортеры и импортеры будут переориентироваться на другие рынки и перестраивать логистические цепочки, считают в ЦБ РФ
ТБИЛИСИ, 11 апр— Sputnik. Центральный банк России будет проводить политику, которая должна смягчить внешний удар при трансформации экономики страны, говорится в годовом отчете регулятора за 2021 год.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
"Процесс трансформации экономики займет время, и Банк России будет проводить политику, которая смягчит внешний удар и поддержит адаптацию граждан, предприятий, финансовых институтов к новым условиям", – говорится в документе.
Там объясняется, что трансформация вызвана "экстраординарной, шоковой ситуацией", которая приведет к масштабным изменениям, и возникла она из-за введенных в феврале-марте 2022 года западными странами санкций, которые практически отрезали российские финансовые институты от рынков, на которых они работали, серьезно ограничили импорт и экспорт отдельных категорий товаров, затрудняют международные расчеты и внешнеэкономическую деятельность в целом.
ЦБ добавляет, что "российские экспортеры и импортеры будут переориентироваться на другие рынки, перестраивать логистические цепочки, производители – искать замену привычным сырью и комплектующим".
Между тем, по предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-марте 2022 года достиг 58,2 миллиарда долларов, что более чем в 2,5 раза по отношению к соответствующему периоду 2021 года.