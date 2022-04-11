https://sputnik-georgia.ru/20220411/kakuyu-transformatsiyu-preterpit-ekonomika-rossii--otchet-tsb-rf-265903034.html

Какую трансформацию претерпит экономика России – отчет ЦБ РФ

Какую трансформацию претерпит экономика России – отчет ЦБ РФ

Российские экспортеры и импортеры будут переориентироваться на другие рынки и перестраивать логистические цепочки, считают в ЦБ РФ 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T18:56+0400

2022-04-11T18:56+0400

2022-04-11T18:56+0400

в мире

россия

экономика

центральный банк росси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23405/69/234056997_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_c23d51ff7995d6baeac80c58a558773a.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр— Sputnik. Центральный банк России будет проводить политику, которая должна смягчить внешний удар при трансформации экономики страны, говорится в годовом отчете регулятора за 2021 год.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Там объясняется, что трансформация вызвана "экстраординарной, шоковой ситуацией", которая приведет к масштабным изменениям, и возникла она из-за введенных в феврале-марте 2022 года западными странами санкций, которые практически отрезали российские финансовые институты от рынков, на которых они работали, серьезно ограничили импорт и экспорт отдельных категорий товаров, затрудняют международные расчеты и внешнеэкономическую деятельность в целом.ЦБ добавляет, что "российские экспортеры и импортеры будут переориентироваться на другие рынки, перестраивать логистические цепочки, производители – искать замену привычным сырью и комплектующим".Между тем, по предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-марте 2022 года достиг 58,2 миллиарда долларов, что более чем в 2,5 раза по отношению к соответствующему периоду 2021 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, экономика, центральный банк росси