https://sputnik-georgia.ru/20220411/kazakhstan-vpervye-za-dva-goda-otkryl-sukhoputnye-granitsy-265883124.html

Казахстан впервые за два года открыл сухопутные границы

Казахстан впервые за два года открыл сухопутные границы

При пересечении границ сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 либо паспорта вакцинации 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T10:08+0400

2022-04-11T10:08+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Казахстан с сегодняшнего дня открыл сухопутные границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщил Sputnik Казахстан.Сухопутные границы между Республикой Казахстан и Российской Федерации были закрыты с марта 2020 года из-за начала пандемии коронавируса.Также в МВК сообщили, что снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.В МВК при этом уточнили, что при пересечении границ сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 либо паспорта вакцинации, если странами взаимно признан этот документ.Ранее сообщалось, что Российская Федерация сняла все ограничения на въезд граждан Казахстана через сухопутный участок российско-казахстанской границы еще с 30 марта, а с 1 апреля отменила ПЦР-тест для граждан, въезжающих из стран ЕАЭС.Тем временем в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали, когда планируется запуск пассажирских поездов между Казахстаном и Россией."Запуск железнодорожного сообщения между Россией и Казахстаном планируется в конце второго квартала текущего года", – прокомментировали в пресс-службе МИИР РК.Напомним,

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