https://sputnik-georgia.ru/20220411/kazakhstan-vpervye-za-dva-goda-otkryl-sukhoputnye-granitsy-265883124.html
Казахстан впервые за два года открыл сухопутные границы
Казахстан впервые за два года открыл сухопутные границы
При пересечении границ сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 либо паспорта вакцинации 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T10:08+0400
2022-04-11T10:08+0400
2022-04-11T10:08+0400
казахстан
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Казахстан с сегодняшнего дня открыл сухопутные границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщил Sputnik Казахстан.Сухопутные границы между Республикой Казахстан и Российской Федерации были закрыты с марта 2020 года из-за начала пандемии коронавируса.Также в МВК сообщили, что снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.В МВК при этом уточнили, что при пересечении границ сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 либо паспорта вакцинации, если странами взаимно признан этот документ.Ранее сообщалось, что Российская Федерация сняла все ограничения на въезд граждан Казахстана через сухопутный участок российско-казахстанской границы еще с 30 марта, а с 1 апреля отменила ПЦР-тест для граждан, въезжающих из стран ЕАЭС.Тем временем в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали, когда планируется запуск пассажирских поездов между Казахстаном и Россией."Запуск железнодорожного сообщения между Россией и Казахстаном планируется в конце второго квартала текущего года", – прокомментировали в пресс-службе МИИР РК.Напомним,
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, новости, общество, коронавирус covid-19
Казахстан впервые за два года открыл сухопутные границы
При пересечении границ сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 либо паспорта вакцинации
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik.
Казахстан с сегодняшнего дня открыл сухопутные границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщил Sputnik Казахстан
.
Сухопутные границы между Республикой Казахстан и Российской Федерации были закрыты с марта 2020 года из-за начала пандемии коронавируса.
"Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля приняла решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, республиками Узбекистан и Кыргызстан", – отмечается в распространенной Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции (МВК) информации.
Также в МВК сообщили, что снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.
В МВК при этом уточнили, что при пересечении границ сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 либо паспорта вакцинации, если странами взаимно признан этот документ.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация сняла все ограничения на въезд граждан Казахстана через сухопутный участок российско-казахстанской границы еще с 30 марта, а с 1 апреля отменила ПЦР-тест для граждан, въезжающих из стран ЕАЭС.
Тем временем в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали, когда планируется запуск пассажирских поездов между Казахстаном и Россией.
"Запуск железнодорожного сообщения между Россией и Казахстаном планируется в конце второго квартала текущего года", – прокомментировали в пресс-службе МИИР РК.