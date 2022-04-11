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Коронавирус в Грузии практически побежден – премьер порадовал граждан
Коронавирус в Грузии практически побежден – премьер порадовал граждан
Правительство и координационный совет правильно управляют процессом, заявил премьер 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T13:21+0400
2022-04-11T13:21+0400
2022-04-11T13:50+0400
шестая волна
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что коронавирус в Грузии практически побежден.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем не превышает 300 случаев.Премьер также ответил скептикам, которые критиковали его за решение отменить "зеленые паспорта"."Всего за каких-то два месяца мы увидели, что министр, правительство, координационный совет правильно управляют процессом, поэтому все стабильно... Эта проблема, кризис преодолены, исчерпаны", – заявил премьер.С начала пандемии в Грузии было выявлено 1 651 577 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 631 715 пациентов, скончались 16 777.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Коронавирус в Грузии практически побежден – премьер порадовал граждан
13:21 11.04.2022 (обновлено: 13:50 11.04.2022)
Правительство и координационный совет правильно управляют процессом, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что коронавирус в Грузии практически побежден.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем не превышает 300 случаев.
"Я хочу порадовать наших граждан, что коронавирус практически почти что побежден. Сегодня это так. По крайней мере у нас такая ситуация. Например, сегодня было 107 случаев, что, безусловно, очень важно", – заявил Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Премьер также ответил скептикам, которые критиковали его за решение отменить "зеленые паспорта".
"Всего за каких-то два месяца мы увидели, что министр, правительство, координационный совет правильно управляют процессом, поэтому все стабильно... Эта проблема, кризис преодолены, исчерпаны", – заявил премьер.
С начала пандемии в Грузии было выявлено 1 651 577 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 631 715 пациентов, скончались 16 777.