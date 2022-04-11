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Косачев: России сейчас нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ

Косачев: России сейчас нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ

Поэтому Россия – это ретроевропейское государство, она олицетворяет собой Европу, которой больше нет, считает Косачев 11.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев считает, что России нет смысла возвращаться в Совет Европы и ПАСЕ в их нынешней конфигурации.Политик отметил, что со временем возникнут новые институты, появятся новые политики, тогда и диалог с Москвой станет более востребованным, передает РИА Новости.По его словам, Россия шла в другую Европу – ту, которая была в конце ХХ века с ее идейным и медийным многообразием, открытостью к сотрудничеству, универсализмом в соблюдении прав человека и многими другими привлекательными чертами."Но сегодня это достаточно жестко идеологически окрашенные, нетерпимые к инакомыслию общества ценностей постмодерна, в которых номинальные принципы утратили универсальность (что мы наглядно увидели на примере отношения к правам русских), свобода СМИ становится все более условной, а многопартийность, все эти прежние христианско- или социал-демократические партии, сменились "50 оттенками серого" либерализма. Все, кто против – "популисты", "фашисты", либо "агенты Кремля", – отметил Косачев.Поэтому Россия – это, можно сказать, ретроевропейское государство. Она олицетворяет собой Европу, которой больше нет. Или пока нет, добавил он.

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