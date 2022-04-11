https://sputnik-georgia.ru/20220411/krovavaya-razborka-v-tsentre-tbilisi-pod-strazhey-ostanutsya-sem-obvinyaemykh-265900566.html

Кровавая разборка в центре Тбилиси: под стражей останутся семь обвиняемых

Кровавая разборка в центре Тбилиси: под стражей останутся семь обвиняемых

Расследование уголовного дела продолжается с целью установления и задержания других лиц, причастных к преступлению 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T18:17+0400

2022-04-11T18:17+0400

2022-04-11T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Обвинения по делу об убийстве в центре Тбилиси недалеко от бывшего бассейна "Лагуна Вере" предъявлены восьмерым, семь из которых суд отправил под арест на время следствия, говорится в заявлении прокуратуры Грузии.Речь идет об инциденте, который произошел 2 апреля в офисе АО "Дорожная компания Тбилиси" в первом переулке Костава. Ссора с участием двух десятков человек переросла в перестрелку. Погибли двое – Константин Кобулия и Вахтанг Гургенидзе, еще четыре человека, в том числе бизнесмен Марлен Метревели, были ранены.Следствие установило, что инцидент произошел, когда с директором компании и двумя его друзьями пришли поговорить шестеро их знакомых вместе с личной охраной и другими сопровождающими их лицами. Когда ссора переросла в драку, директор компании Г.К. произвел несколько выстрелов, в результате которых трое гостей получили опасные для жизни ранения. В свою очередь один из личных охранников К.М. несколько раз выстрелил с целью убийства в одного из друзей директора компании К.К., в результате чего тот скончался на месте. Ранее МВД сообщило, что неподалеку от места преступления скончался еще один человек - В.Г., который, судя по инициалам на сайте прокуратуры, также был другом директора компании. Расследование уголовного дела продолжается с целью установления и задержания других лиц, причастных к преступлению.Следствие ведется по статьям УК Грузии: "Умышленное убийство, совершенное двумя и более лицами при отягчающих обстоятельствах", "Умышленное причинении тяжких телесных повреждений", "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия" и "Недонесение о преступлении".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии