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Кто выиграет второй тур выборов президента Франции - итоги опроса

Кто выиграет второй тур выборов президента Франции - итоги опроса

Прогнозируется, что во втором туре явка избирателей составит 75% 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T23:37+0400

2022-04-11T23:37+0400

2022-04-11T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Во втором туре президентских выборов во Франции может победить действующий глава государства Эммануэль Макрон, свидетельствуют данные соцопроса компании Ifop для Paris Match, LCI и Sud Radio, опубликованный в понедельник.По данным опроса, Макрон во втором туре выборов может набрать 52,5%, а его соперница, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 47,5%.Прогнозируется, что во втором туре явка избирателей составит 75%, в то же время 25% французов могут воздержаться от голосования, сообщило РИА Новости.Опрос проводился в течение двух последних дней, в нем приняли участие 1500 человек.Соцопрос компании Ifop от 10 апреля показал, что Макрон во втором туре выборов может победить с 51% голосов.Первый тур президентский выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

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