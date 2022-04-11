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Леонков оценил американское гиперзвуковое оружие – видео
Леонков оценил американское гиперзвуковое оружие – видео
США, Великобритания и Австралия договорились о совместной разработке гиперзвукового оружия. Что это принесет и чего ждать? Смотрите, что заявил эксперт Алексей... 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T19:49+0400
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Насколько американцы близки к созданию гиперзвукового оружия и чем уже сейчас готова ответить Россия? Помогут ли Украине возможные поставки американских беспилотников? Кого украинские вертолеты пытаются вывезти из Мариуполя? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Леонков оценил американское гиперзвуковое оружие – видео
19:49 11.04.2022 (обновлено: 19:57 11.04.2022)
США, Великобритания и Австралия договорились о совместной разработке гиперзвукового оружия. Что это принесет и чего ждать? Смотрите, что заявил эксперт Алексей Леонков
Насколько американцы близки к созданию гиперзвукового оружия и чем уже сейчас готова ответить Россия? Помогут ли Украине возможные поставки американских беспилотников? Кого украинские вертолеты пытаются вывезти из Мариуполя? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.