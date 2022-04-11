https://sputnik-georgia.ru/20220411/minzdrav-gruzii-proveryaet-kovid-kliniki-265895145.html

Минздрав Грузии проверяет ковид-клиники

Минздрав Грузии проверяет ковид-клиники

Мониторинг клиник осуществляется при поддержке ВОЗ, а эксперты подбираются министерством здравоохранения и медицинским холдингом Грузии 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T17:01+0400

2022-04-11T17:01+0400

2022-04-11T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Минздрав Грузии продолжает проверку ковид-клиник на контроль за инфекциями, заявил на брифинге глава Минздрава Зураб Азарашвили.В ведомстве считают важным этот механизм контроля для системы здравоохранения всех страны. Особенно в период пандемии коронавируса. По словам министра, проверка ковид-клиник не является одноразовым процессом, и она будет иметь систематический характер.По его словам, что касается финансовой части, то в том случае, если появится необходимость коррекции уже возмещенных сумм, то это произойдет."Если такие факты будут, то соответствующие суммы должны быть возвращены в бюджет", – отметил Азарашвили.Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Эксперты подбираются министерством здравоохранения и медицинским холдингом Грузии.Ранее главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе заявил, что пациенты, инфицированные коронавирусом, чаще других больных попадают в реанимацию, где больше всего встречаются внутренние госпитальные инфекции, поэтому есть большая вероятность заражения ими интубированных ковид-пациентов.По словам Церцвадзе, для решения проблемы с госпитальными инфекциями нужны инфраструктурные изменения, новые здания, отремонтированные палаты, одноразовые инструменты, очень хорошая система вентиляции и стерилизации. Как пояснил Церцвадзе, вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом, онкологией, а также среди зараженных коронавирусом.

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, коронавирус covid-19