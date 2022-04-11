https://sputnik-georgia.ru/20220411/nikakikh-brendov-v-gruzii-v-retseptakh-budet-ukazano-lish-aktivnoe-veschestvo-265899670.html
Никаких брендов: в Грузии в рецептах будет указано лишь активное вещество
Никаких брендов: в Грузии в рецептах будет указано лишь активное вещество
Теперь жителям Грузии доступны бюджетные препараты из Турции 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T17:39+0400
2022-04-11T17:39+0400
2022-04-11T17:45+0400
грузия
общество
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ираклий гарибашвили
минздрав грузии
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Новая модель выдачи рецептов на медикаменты второй группы в Грузии направлена на предоставление пациентам возможности самим выбирать лекарства по приемлемой дня них цене, заявил глава минздрава Грузии Зураб Азарашвили на брифинге в понедельник.В Грузии с 11 апреля медики обязаны выписывать лекарства только под наименованием дженерик в электронном формате. Фармацевты предложат потребителям три самых дешевых медикамента из "позитивного списка" Минздрава Грузии препаратов-дженериков. Пациент сам решит медикамент какой стоимости и компании приобрести.Дженерик – лекарственное средство, содержащее химическое вещество, идентичное запатентованному компанией-разработчиком лекарства. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента. В отличие от химических лекарственных средств, воспроизведенные биологические препараты не являются полностью идентичными оригинальным и называются биоаналогами.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что с внедрением рецептов на дженерики риски, связанные с недобросовестным назначением медикаментов врачами, часто предлагающими только дорогие лекарства конкретных брендов, будут искоренены.Для обеспечения конкуренции и понижения цен на лекарства в середине января фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции. В Грузию из Турции уже поступили медикаменты около 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились в среднем с 60 до 80%.
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Sputnik Грузия
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грузия, общество, новости, ираклий гарибашвили, минздрав грузии, турция
Никаких брендов: в Грузии в рецептах будет указано лишь активное вещество
17:39 11.04.2022 (обновлено: 17:45 11.04.2022)
Теперь жителям Грузии доступны бюджетные препараты из Турции
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Новая модель выдачи рецептов на медикаменты второй группы в Грузии направлена на предоставление пациентам возможности самим выбирать лекарства по приемлемой дня них цене, заявил глава минздрава Грузии Зураб Азарашвили на брифинге в понедельник.
В Грузии с 11 апреля медики обязаны выписывать лекарства только под наименованием дженерик в электронном формате. Фармацевты предложат потребителям три самых дешевых медикамента из "позитивного списка" Минздрава Грузии препаратов-дженериков. Пациент сам решит медикамент какой стоимости и компании приобрести.
"Врач сможет указать только активное вещество. То есть если раньше он мог прямо выписать "Нурофен", "Миг 400" и так далее, сейчас он укажет "ибупрофен", у него не будет возможности указывать бренд. Когда пациент придет в аптеку, там ему фармацевты предложат самые дешевые варианты лекарств, содержащих ибупрофен, и он сам решит какой из них ему купить", – пояснил Азарашвили.
Дженерик – лекарственное средство, содержащее химическое вещество, идентичное запатентованному компанией-разработчиком лекарства. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента. В отличие от химических лекарственных средств, воспроизведенные биологические препараты не являются полностью идентичными оригинальным и называются биоаналогами.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что с внедрением рецептов на дженерики риски, связанные с недобросовестным назначением медикаментов врачами, часто предлагающими только дорогие лекарства конкретных брендов, будут искоренены.
Для обеспечения конкуренции и понижения цен на лекарства в середине января фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции. В Грузию из Турции уже поступили медикаменты около 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились в среднем с 60 до 80%.