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Низкие цены и безопасность: Гарибашвили рассказал о новшествах в здравоохранении
Низкие цены и безопасность: Гарибашвили рассказал о новшествах в здравоохранении
Власти Грузии пытаются сделать медикаментозное лечение в стране более доступным 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T14:21+0400
2022-04-11T14:21+0400
2022-04-11T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Высокие цены на медикаменты были одним из самых больших вызовов для граждан Грузии, а новая реформа правительства практически решила эту проблему, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января. В Грузию уже поступило около 200 наименований медикаментов, в результате цены на лекарства существенно понизились.Он отметил, что в системе зарегистрировано более 10 тысяч лекарств. "Мы сфокусировались и концентрировались на самых востребованных лекарствах, поэтому сегодня для наших граждан медикаменты сотен наименований доступны намного дешевле", – добавил Гарибашвили.Он также напомнил, что с 11 апреля все медучреждения страны обязаны выписывать лекарства второй группы только в электронном формате. К этой категории относятся лекарства, нецелесообразное использование которых могут нанести значительный вред здоровью и жизни человека, и выдаются только по рецепту врача.В Грузии с 11 апреля врачи также обязаны выписывать лекарства только под наименованием дженерик.Дженерик – лекарственное средство, содержащее химическое вещество, идентичный запатентованному компанией-разработчиком лекарства. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента. В отличие от химических лекарственных средств, воспроизведенные биологические препараты не являются полностью идентичными оригинальным, и называются биоаналогами.Медики или фармацевты предложат потребителям три самых дешевых медикамента из "позитивного списка" Минздрава Грузии препаратов-дженериков. Пациенты будут сами решать, медикамент какой стоимости и производителя приобретать.Гарибашвили также напомнил, что с 11 апреля изменились правила выдачи рецептов на психотропные лекарства. В частности форму №2 больше не будут выписывать на бумаге, она будет доступна только в электронной форме.По словам премьера, благодаря этому новшеству будет существенно ограничено нецелесообразное использование психотропных препаратов. Когда рецепты выписывались на бумаге, контролировать процесс было сложнее. Теперь же мониторинг стал намного проще.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, турция, минздрав грузии, минздрав
Низкие цены и безопасность: Гарибашвили рассказал о новшествах в здравоохранении
14:21 11.04.2022 (обновлено: 15:03 11.04.2022)
Власти Грузии пытаются сделать медикаментозное лечение в стране более доступным
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Высокие цены на медикаменты были одним из самых больших вызовов для граждан Грузии, а новая реформа правительства практически решила эту проблему, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января. В Грузию уже поступило около 200 наименований медикаментов, в результате цены на лекарства существенно понизились.
"Турецкий рынок производит очень высококачественные и в то же время дешевые медикаменты. Мы начали завозить эти лекарства, и сегодня около 200 самых востребованных медикаментов доступны на 60-70% дешевле", – сказал Гарибашвили.
Он отметил, что в системе зарегистрировано более 10 тысяч лекарств.
"Мы сфокусировались и концентрировались на самых востребованных лекарствах, поэтому сегодня для наших граждан медикаменты сотен наименований доступны намного дешевле", – добавил Гарибашвили.
Он также напомнил, что с 11 апреля все медучреждения страны обязаны выписывать лекарства второй группы только в электронном формате. К этой категории относятся лекарства, нецелесообразное использование которых могут нанести значительный вред здоровью и жизни человека, и выдаются только по рецепту врача.
В Грузии с 11 апреля врачи также обязаны выписывать лекарства только под наименованием дженерик.
Дженерик – лекарственное средство, содержащее химическое вещество, идентичный запатентованному компанией-разработчиком лекарства. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента. В отличие от химических лекарственных средств, воспроизведенные биологические препараты не являются полностью идентичными оригинальным, и называются биоаналогами.
Медики или фармацевты предложат потребителям три самых дешевых медикамента из "позитивного списка" Минздрава Грузии препаратов-дженериков. Пациенты будут сами решать, медикамент какой стоимости и производителя приобретать.
Гарибашвили также напомнил, что с 11 апреля изменились правила выдачи рецептов на психотропные лекарства. В частности форму №2 больше не будут выписывать на бумаге, она будет доступна только в электронной форме.
По словам премьера, благодаря этому новшеству будет существенно ограничено нецелесообразное использование психотропных препаратов. Когда рецепты выписывались на бумаге, контролировать процесс было сложнее. Теперь же мониторинг стал намного проще.