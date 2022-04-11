https://sputnik-georgia.ru/20220411/politika-zapada-po-otnosheniyu-k-rossii-ozloblennaya-i-ostervenelaya--lavrov-265896274.html
Политика Запада по отношению к России озлобленная и остервенелая – Лавров
Политика Запада по отношению к России озлобленная и остервенелая – Лавров
Из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России, считает дипломат 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T16:41+0400
2022-04-11T16:41+0400
2022-04-11T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр— Sputnik. Политика Запада по отношению к России озлобленная и остервенелая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Политика Запада по отношению к России озлобленная и остервенелая – Лавров
Из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России, считает дипломат
ТБИЛИСИ, 11 апр— Sputnik.
Политика Запада по отношению к России озлобленная и остервенелая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости
.
"Это очень серьезный разворот даже вот в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США... стал проводить после начала нашей специальной военной операции, политики, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость", – сказал он в эфире "России 24".
Он подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.