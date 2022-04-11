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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 апреля

На предстоящей неделе погода в грузинской столице будет переменчивой 11.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси местами облачную, местами ясную и дождливую погоду.В понедельник, 11 апреля, в столице ожидается тепля, ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 24 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:36.Во вторник, 12 апреля, в Тбилиси утром погода будет ясной, однако днем ожидается облачность и кратковременные дожди. Восход солнца будет в 06:26. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 4 градуса. А днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 20-25 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:37.В среду, 13 апреля, в Тбилиси синоптики обещают облачную погоду. Восход солнца будет в 06:24.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 – 20-25 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:38.В четверг, 14 апреля, погода в столице Грузии будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 06:23.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 4 градусов тепла. А днем поднимется максимум до 15 градусов.Скорость ветра будет 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:39.В пятницу, 15 апреля, в Тбилиси погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 06:21. Минимальная температура воздуха ночью – до 7 градусов. А днем – максимум 17 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:40.В субботу, 16 апреля, в Тбилиси погода будет преимущественно ясной. Восход солнца в 06:20. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов. А днем температура поднимется максимум до 19 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:42.В воскресенье, 17 апреля, в столице Грузии ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:18.Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов. А днем поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:43.

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