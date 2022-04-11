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Топливо в Грузии скоро подешевеет - премьер

Топливо в Грузии скоро подешевеет - премьер

Прогноз сделан на фоне снижения цен на топливо на мировых рынках и укрепления грузинской национальной валюты 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Цены на горючее в Грузии вскоре должны снизиться, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Цены на топливо в Грузии в очередной раз рекордно выросли в конце февраля и преодолели отметку в четыре лари. Основным фактором роста цен эксперты назвали обстановку на международном рынке и обменный курс национальной валюты к доллару.По его словам, рост цен на горючее был вызван событиями на Украине, которые спровоцировали шоковое состояние на мировых рынках. Эти процессы, естественно, отразились и на Грузии, которая импортирует горючее.Также премьер отметил, что как и в случае с ввозом дешевых медикаментов в Грузию из Турции, нужно помочь предпринимателям ввозить в страну дешевое горючее и "запустить процесс".По словам премьера, это увеличит выбор для потребителей и гражданам Грузии будет из чего выбирать.

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грузия, новости, экономика, украина, цены на топливо