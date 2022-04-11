https://sputnik-georgia.ru/20220411/turizm-v-gruzii-vozvraschaetsya-k-pokazatelyam-2019-goda--premer-265894748.html

Туризм в Грузии возвращается к показателям 2019 года – премьер

Туризм в Грузии возвращается к показателям 2019 года – премьер

Туризм в стране восстановлен на 80-90%, заявил глава правительства 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T15:41+0400

2022-04-11T15:41+0400

2022-04-11T15:41+0400

туризм

грузия

экономика

минфин грузии

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Восстановление туризма в Грузии идет очень быстрыми темпами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Туризм – наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса сфера экономики. В 2020 году доходы от туризма в Грузии опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона, тогда как в 2019 году успехи отрасли были рекордными: количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.После заседания правительства на брифинге о роли восстановления туризма в экономике Грузии говорил министр финансов Лаша Хуцишвили.Рост туризма, по словам главы Минфина, сказался и на экономическом росте, который в январе-феврале составил 16,3%, а это является достаточно высоким показателем."Если темп будет развиваться по такому сценарию, мы будет очень близки к параметрам, которые были заложены нами при составлении бюджета в конце прошлого года", – сказал Хуцишвили.Способствовали экономическому росту, наряду с туризмом, такие факторы как увеличение экспорта и денежные переводы.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.

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туризм, грузия, экономика, минфин грузии