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У России нет причин для дефолта – Песков
У России нет причин для дефолта – Песков
Однако неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию, отметил представитель Кремля 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T14:41+0400
2022-04-11T14:41+0400
2022-04-11T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет причин для дефолта, есть потенциал для выполнения всех обязательств, но неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию.Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) в субботу понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт) с CC/C, передает РИА Новости.На просьбу прокомментировать такую оценку кредитоспособности страны, Песков сказал: "Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию".
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире
У России нет причин для дефолта – Песков
14:41 11.04.2022 (обновлено: 14:48 11.04.2022)
Однако неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию, отметил представитель Кремля
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет причин для дефолта, есть потенциал для выполнения всех обязательств, но неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) в субботу понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт) с CC/C, передает РИА Новости
.
На просьбу прокомментировать такую оценку кредитоспособности страны, Песков сказал: "Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию".