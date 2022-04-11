https://sputnik-georgia.ru/20220411/u-rossii-net-prichin-dlya-defolta---peskov-265893786.html

У России нет причин для дефолта – Песков

У России нет причин для дефолта – Песков

Однако неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию, отметил представитель Кремля 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T14:41+0400

2022-04-11T14:41+0400

2022-04-11T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет причин для дефолта, есть потенциал для выполнения всех обязательств, но неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию.Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) в субботу понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт) с CC/C, передает РИА Новости.На просьбу прокомментировать такую оценку кредитоспособности страны, Песков сказал: "Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию".

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