https://sputnik-georgia.ru/20220411/v-gruzii-ne-budet-nikakogo-vtorogo-fronta---premer-265887588.html

В Грузии не будет никакого второго фронта – премьер

В Грузии не будет никакого второго фронта – премьер

Правящая партия Грузии обвиняет оппозицию в попытке втянуть страну в войну 11.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Власти Грузии не допустят открытия второго фронта на территории страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства."Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилова заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. В качестве примеров для открытия второго фронта он привел территории Грузии, а также Курильские острова и Калининградскую область.

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политика, грузия, новости, украина, ираклий гарибашвили