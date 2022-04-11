https://sputnik-georgia.ru/20220411/v-gruzii-ne-budet-nikakogo-vtorogo-fronta---premer-265887588.html
В Грузии не будет никакого второго фронта – премьер
В Грузии не будет никакого второго фронта – премьер
Правящая партия Грузии обвиняет оппозицию в попытке втянуть страну в войну 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T11:41+0400
2022-04-11T11:41+0400
2022-04-11T12:04+0400
политика
грузия
новости
украина
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181943_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_b4ad30730057691bfb60b674a6d41abc.jpg
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Власти Грузии не допустят открытия второго фронта на территории страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства."Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилова заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. В качестве примеров для открытия второго фронта он привел территории Грузии, а также Курильские острова и Калининградскую область.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181943_166:121:1142:853_1920x0_80_0_0_dfa2bb6b1c9b7b485f03b7b103b43cee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, украина, ираклий гарибашвили
В Грузии не будет никакого второго фронта – премьер
11:41 11.04.2022 (обновлено: 12:04 11.04.2022)
Правящая партия Грузии обвиняет оппозицию в попытке втянуть страну в войну
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Власти Грузии не допустят открытия второго фронта на территории страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
"Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.
"Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развития. Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы не допустим этого и продолжим защищать наших граждан, наше государство", – заявил Гарибашвили.
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилова заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. В качестве примеров для открытия второго фронта он привел территории Грузии, а также Курильские острова и Калининградскую область.