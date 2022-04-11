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В Тбилиси назвали условия визита главы парламента Грузии на Украину
В Тбилиси назвали условия визита главы парламента Грузии на Украину
Делегация парламентского большинства Грузии готова ехать на Украину хоть "сегодня-завтра" 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T17:59+0400
2022-04-11T17:59+0400
2022-04-11T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе назвал условия визита председателя парламента Шалвы Папушвили на Украину.На прошлой неделе Папуашвили назвал неуместным приглашение своего украинского коллеги посетить Украину на фоне обвинений в адрес Грузии. Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Мдинарадзе также отметил, что представители парламентского большинства готовы поехать на Украину."Несколько человек из парламентского большинства готовы поехать на Украину хоть сегодня, завтра или когда это будет необходимо… Что касается визита председателя парламента, то как вам известно, это имеет дополнительную политическую нагрузку", – подчеркнул он.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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политика, грузия, новости, минфин грузии, украина
В Тбилиси назвали условия визита главы парламента Грузии на Украину
Делегация парламентского большинства Грузии готова ехать на Украину хоть "сегодня-завтра"
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе назвал условия визита председателя парламента Шалвы Папушвили на Украину.
На прошлой неделе Папуашвили назвал неуместным приглашение своего украинского коллеги посетить Украину на фоне обвинений в адрес Грузии. Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"Если мы все объективно убедимся и получим реальный ответ на оскорбление, или же элементарно получим хоть одно слово, взятое назад из этих оскорблений, председатель парламента Грузии готов возглавить делегацию", – заявил Мдианарадзе на брифинге.
Мдинарадзе также отметил, что представители парламентского большинства готовы поехать на Украину.
"Несколько человек из парламентского большинства готовы поехать на Украину хоть сегодня, завтра или когда это будет необходимо… Что касается визита председателя парламента, то как вам известно, это имеет дополнительную политическую нагрузку", – подчеркнул он.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.
В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.