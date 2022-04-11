https://sputnik-georgia.ru/20220411/vlasti-gruzii-sdelayut-vse-dlya-sokhraneniya-tempov-rosta-ekonomiki-glava-minfina-265898303.html

Минфин: власти Грузии сделают все для сохранения темпов роста экономики

Минфин: власти Грузии сделают все для сохранения темпов роста экономики

Прогноз по росту экономики был сделан в конце прошлого года и, естественно, будет очень сложно достичь этих показателей, заявил министр 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T17:19+0400

2022-04-11T17:19+0400

2022-04-11T17:26+0400

грузия

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министерство финансов грузии

всемирный банк

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузия сделает все возможное, чтобы приблизиться к прогнозируемому правительством росту ВВП в 2022 году, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году в Грузии ожидается рост реального ВВП на уровне 6%, а в последующие годы – в среднем на уровне 5,5%. Однако Всемирный банк накануне понизил прогноз роста экономики Грузии до 2,5%.Процесс восстановления экономики Грузии быстрыми темпами продолжается. Реальный рост ВВП в феврале 2022 года составил 14,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за январь-февраль – 16,3%."Если сравнивать данные первых двух месяцев, то в стране действительно значительный экономический рост… Важно, что у страны высокие темпы роста с точки зрения экспорта, и экспорт увеличился в большом объеме", – отметил министр.По словам Хуцишвили, высокий рост экспорта сохранен и в марте, также сохранены поступления денежных средств в страну, в том числе денежных переводов.Кроме того, в январе-феврале текущего года сохранены высокие темпы восстановления туризма."В январе он был около 69%, в феврале – более 60%. Я сравниваю данные за 2019 год, и если сценарий будет развиваться такими темпами, мы будем очень близки к тем параметрам, которые есть в бюджете", – отметил он.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.

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грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, всемирный банк