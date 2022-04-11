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Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии из-за ситуации на Украине
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии из-за ситуации на Украине
Базовый прогноз Всемирного банка предусматривает восстановление экономического роста Грузии с 2023 года 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T10:25+0400
2022-04-11T10:25+0400
2022-04-11T10:25+0400
грузия
новости
экономика
всемирный банк
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5 до 2,5%, говорится в экономическом бюллетене Всемирного банка по региону.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.В документе отмечается, что базовый прогноз предусматривает восстановление роста с 2023 года, поскольку смягчение денежно-кредитной политики, восстановление туризма и экономических связей частично компенсируются постепенным прекращением налогово-бюджетных стимулов."Хотя мы прогнозируем замедление роста в 2022 году, Грузия имеет все возможности справиться с экономическими последствиями войны благодаря разумным фискальным и внешним резервам и надежной макрофинансовой структуре. Банковский сектор входит в кризис в относительно сильной форме, государственные депозиты значительны, а долг, вероятно, останется устойчивым", – сказал Себастьян Молинеус, региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе.По его словам, сейчас необходимо продолжать разумное управление экономикой, оказывать поддержку пострадавшим предприятиям и домохозяйствам, одновременно активизируя структурные реформы для повышения производительности, улучшения человеческого капитала и устранения последствий изменения климата. Согласно прогнозу Всемирного банка, в этом году экономика Украины сократится примерно на 45,1%, хотя масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны. Российская экономика, пострадавшая от беспрецедентных санкций, уже погрузилась в глубокую рецессию, а в 2022 году ожидается сокращение экономики на 11,2%.Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в регионе Европы и Центральной Азии сократится на 4,1% по сравнению с довоенным прогнозом роста в размере 3%, поскольку экономические потрясения от последствий войны усугубляют продолжающееся воздействие пандемии COVID-19. Это будет второй спад за два года, и он будет вдвое больше, чем спад, вызванный пандемией в 2020 году.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, всемирный банк, обострение ситуации вокруг украины 2022
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии из-за ситуации на Украине
Базовый прогноз Всемирного банка предусматривает восстановление экономического роста Грузии с 2023 года
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5 до 2,5%, говорится в экономическом бюллетене Всемирного банка по региону.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
"Война на Украине, вероятно, негативно скажется на экономике Грузии из-за сокращения торговли, туризма и денежных переводов, а также повышения цен на сырьевые товары. Цены на нефть и продовольствие резко выросли с начала войны из-за неопределенности и перебоев с поставками из России и Украины", – говорится в пресс-релизе ВБ.
В документе отмечается, что базовый прогноз предусматривает восстановление роста с 2023 года, поскольку смягчение денежно-кредитной политики, восстановление туризма и экономических связей частично компенсируются постепенным прекращением налогово-бюджетных стимулов.
"Хотя мы прогнозируем замедление роста в 2022 году, Грузия имеет все возможности справиться с экономическими последствиями войны благодаря разумным фискальным и внешним резервам и надежной макрофинансовой структуре. Банковский сектор входит в кризис в относительно сильной форме, государственные депозиты значительны, а долг, вероятно, останется устойчивым", – сказал Себастьян Молинеус, региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе.
По его словам, сейчас необходимо продолжать разумное управление экономикой, оказывать поддержку пострадавшим предприятиям и домохозяйствам, одновременно активизируя структурные реформы для повышения производительности, улучшения человеческого капитала и устранения последствий изменения климата.
Согласно прогнозу Всемирного банка, в этом году экономика Украины сократится примерно на 45,1%, хотя масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны. Российская экономика, пострадавшая от беспрецедентных санкций, уже погрузилась в глубокую рецессию, а в 2022 году ожидается сокращение экономики на 11,2%.
Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в регионе Европы и Центральной Азии сократится на 4,1% по сравнению с довоенным прогнозом роста в размере 3%, поскольку экономические потрясения от последствий войны усугубляют продолжающееся воздействие пандемии COVID-19. Это будет второй спад за два года, и он будет вдвое больше, чем спад, вызванный пандемией в 2020 году.