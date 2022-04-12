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Аналитики предрекли максимальный с 1981 года рост инфляции в США

Аналитики предрекли максимальный с 1981 года рост инфляции в США

Американский Минфин в 21:00 мск опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T10:32+0400

2022-04-12T10:32+0400

2022-04-12T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В Соединенных Штатах Америки потребительские цены в марте подскочили на 8,5% после роста на 7,9% месяцем ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос порталом DailyFX аналитиков.Американский Минфин в 21:00 мск опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в марте дефицит бюджета страны снизился до 191 миллиарда долларов с дефицита в 217 миллиардов в феврале.Также Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) в 09:00 мск опубликует окончательные данные об инфляции в стране за март. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции до исторического рекорда в 7,3% с 5,1% месяцем ранее.Между тем Бюро национальной статистики (ONS) обнародует статистику по безработице в Великобритании, которая, как ожидают эксперты, в декабре-феврале снизилась до 3,8% с 3,9% ранее.Санкции к России могут привести к серьезному кризису на рынке нефти – ОПЕК >>>Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) в 12:00 мск опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в апреле упал до минус 48 пунктов с минус 39,3 пункта ранее.

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