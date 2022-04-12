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Грузия в состоянии справиться с кризисом: считает представитель Всемирного банка

Грузия в состоянии справиться с кризисом: считает представитель Всемирного банка

В краткосрочной перспективе властям Грузии необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность, рекомендует региональный директор ВБ 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T00:05+0400

2022-04-12T00:05+0400

2022-04-12T00:05+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Всемирный банк считает, что Грузия в состоянии справиться с кризисом главным образом благодаря разумным буферам, заявил региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастиан Молинеус.Всемирный банк накануне снизил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5 до 2,5%. По мнению ВБ, события на Украине негативно скажутся на экономике Грузии из-за сокращения торговли, туризма и денежных переводов, а также повышения цен на сырьевые товары.Региональный директор Всемирного банка озвучил рекомендации Грузии для преодоления текущего кризиса."В краткосрочной перспективе необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность. Для этого мы должны продолжить реализацию денежно-кредитной политики в режиме инфляционного таргетирования, что очень важно. Конечно, фискальные ответные меры не должны упускать из виду фискальную устойчивость", - считает Молинеус.По его словам, система социальной защиты также является важным аспектом с точки зрения мер реагирования. В то же время формула адресной социальной помощи нуждается в фактической доработке, чтобы сделать ее доступной для тех, кто в ней действительно нуждается.Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии из-за ситуации на Украине >>"И в-третьих, необходимо искать возможности экономического сотрудничества со странами, менее затронутыми кризисом, а также помогать фирмам переходить с существующих экспортных рынков, таких как Россия, на новые рынки, будь то ЕС, Турция, Средняя Азия или другие регионы", - отметил региональный директор.Главным, по мнению Молинеуса, является необходимость не упускать из виду программу долгосрочных структурных реформ."Мы должны продолжать инвестировать в человеческий капитал, чтобы подготовить почву для долгосрочного экономического роста. Нам необходимо повысить производительность во всех секторах экономики, усилить конкуренцию и создать в Грузии благоприятную для бизнеса среду" - подчеркнул региональный директор ВБ.Он отметил, что благодаря прочным партнерским отношениям и сотрудничеству между Всемирным банком и правительством Грузии, станет возможным противостоять нынешним потрясениям.

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