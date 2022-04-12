https://sputnik-georgia.ru/20220412/mirovye-tseny-na-neft-pereshli-k-rostu-265932571.html

Мировые цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть перешли к росту

ОПЕК снизило прогноз по росту добычи нефти в странах, не входящих в организацию 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T19:07+0400

2022-04-12T19:07+0400

2022-04-12T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Мировые цены на нефть увеличивают темпы роста до 5% во вторник, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:27 тбс цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,14% – до 103,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 4,97%, до 98,98 доллара, передает РИА Новости.В выпущенном во вторник докладе ОПЕК отмечается, что рост добычи в странах, не входящих в организацию, в 2022 году пересмотрен в сторону понижения на 0,32 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлой оценкой, до роста на 2,7 миллиона баррелей в сутки.Топливо в Грузии скоро подешевеет – премьер >>При этом ОПЕК вдвое понизила прогноз на 2022 год по росту добычи нефти и конденсата в России: ожидает увеличения показателя лишь на 0,43 миллиона баррелей в сутки, до 11,23 миллиона баррелей в сутки.

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в мире, новости, экономика, опек, цены на нефть