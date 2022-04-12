https://sputnik-georgia.ru/20220412/na-okraine-tbilisi-derevo-upalo-na-prokhozhikh-265935102.html

На окраине Тбилиси дерево упало на прохожих

На окраине Тбилиси дерево упало на прохожих

Одной из пострадавших понадобилась срочная операция и ее состояние оценивается как критическое 12.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В районе Варкетили на окраине Тбилиси вырванное ветром дерево упало на проходящих женщин.По данным телеканала "Мтавари архи", обеих женщин в срочном порядке доставили в тбилисские клиники. У одной из них открытый перелом бедренной кости и ей понадобилась срочная операция. Ее состояние оценивается как критическое.Что касается второй женщины, то на данный момент она остается в клинике и ее состояние удовлетворительное.Поваленные деревья и поврежденные крыши – последствия сильного ветра в Тбилиси >>По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в связи с непогодой в столице всего зафиксировано до 90 сообщений. В основном жалобы на поваленные деревья и сорванные крыши.По данным Национального агентства окружающей среды, сильный ветер ожидается в столице и 13 апреля.

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