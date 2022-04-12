https://sputnik-georgia.ru/20220412/povalennye-derevya-i-povrezhdennye-krysha--posledstviya-silnogo-vetra-v-tbilisi-265934320.html
Поваленные деревья и поврежденные крыши – последствия сильного ветра в Тбилиси
Поваленные деревья и поврежденные крыши – последствия сильного ветра в Тбилиси
Воздвигнутый на аллее Агмашенебели государственный флаг временно снят, чтобы избежать возможного повреждения конструкции 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T20:19+0400
2022-04-12T20:19+0400
2022-04-12T20:49+0400
грузия
новости
происшествия
ветер
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
национальное агентство окружающей среды
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в столице Грузии, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.По информации мэрии, повалены деревья, поломаны ветки, зафиксированы факты повреждения крыш. В частности, ветер снес крышу исторического памятника и обрушил фрагмент здания в районе Крцаниси.Соответствующие службы столичной мэрии работают с полной нагрузкой с целю проведения соответствующих мероприятий. Сотрудники всех десяти районных администраций находятся на месте происшествия и пытаются оказать помощь пострадавшим семьям.Непогода создала проблемы на дорогах Грузии >>Воздвигнутый на аллее Агмашенебели государственный флаг временно снят, чтобы избежать возможного повреждения конструкции. Флаг будет вновь воздвигнут сразу после улучшения погоды.В случае возникновения проблем из-за непогоды, жители столицы могут позвонить на номер горячей линии – 2 72 22 22 .По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в связи с непогодой в столице всего зафиксировано до 90 сообщений.По данным Национального агентства окружающей среды, сильный ветер ожидается в столице и 13 апреля.
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грузия, новости, происшествия, ветер, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство окружающей среды, мэрия тбилиси
Поваленные деревья и поврежденные крыши – последствия сильного ветра в Тбилиси
20:19 12.04.2022 (обновлено: 20:49 12.04.2022)
Воздвигнутый на аллее Агмашенебели государственный флаг временно снят, чтобы избежать возможного повреждения конструкции
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в столице Грузии, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
По информации мэрии, повалены деревья, поломаны ветки, зафиксированы факты повреждения крыш. В частности, ветер снес крышу исторического памятника и обрушил фрагмент здания в районе Крцаниси.
Соответствующие службы столичной мэрии работают с полной нагрузкой с целю проведения соответствующих мероприятий. Сотрудники всех десяти районных администраций находятся на месте происшествия и пытаются оказать помощь пострадавшим семьям.
Воздвигнутый на аллее Агмашенебели государственный флаг временно снят, чтобы избежать возможного повреждения конструкции. Флаг будет вновь воздвигнут сразу после улучшения погоды.
В случае возникновения проблем из-за непогоды, жители столицы могут позвонить на номер горячей линии – 2 72 22 22 .
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в связи с непогодой в столице всего зафиксировано до 90 сообщений.
По данным Национального агентства окружающей среды, сильный ветер ожидается в столице и 13 апреля.