https://sputnik-georgia.ru/20220412/polnoe-okonchanie-pandemii-bez-vaktsinatsii-naseleniya-nevozmozhno--tsertsvadze-265914860.html

Полное окончание пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе

Полное окончание пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе

Ведущий инфекционист страны считает жизненно важным увеличение показателя вакцинации населения 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T12:36+0400

2022-04-12T12:36+0400

2022-04-12T12:36+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

новости

грузия

общество

минздрав грузии

здравоохранение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261646907_0:154:2730:1691_1920x0_80_0_0_66dc9e290deebdfdb236735505624c04.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Без полной вакцинации населения не удастся побороть инфекцию коронавируса и объявить пандемию завершенной, уверен директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Главный инфекционист Грузии считает жизненно важным увеличение показателя вакцинации в стране, который в последнее время является довольно низким. По последним данным, в Грузии проведено 2 865 985 прививок. Полную дозу вакцины сделали 1 258 718 человек, бустер-дозу – 241 322.Несмотря на низкий охват вакцинации, в течение последних двух недель в Грузии на один миллион населения случаев смерти от коронавируса меньше, чем в США и большей части стран Европы с полной вакцинацией, отметил Церцвадзе, и назвал важным ввоз первого в виде таблеток антивирусного препарата "Паксловид" в страну."Грузия была первой страной в регионе и одной из первых в мире, кто сделал это. Таким образом, сегодня в распоряжении наших врачей полный пакет лучших медикаментов, необходимых для проактивного управления ковид-пациентов", – отметил Церцвадзе.Как отметил инфекционист, более ста врачей ковид-клиник и около 200 медиков онлайн-клиник прошли специальную переподготовку. Церцвадзе рассказал, что на сегодняшний день у врача есть три варианта выбора лечения пациентов.В первом случае они могут оставить дома бессимптомных пациентов или пациентов с легкой формой коронавируса без хронических заболеваний младше 65 лет и вести наблюдение на расстоянии. Назначать им лекарства только в необходимых случаях.Во втором случае они могут назначить таблетки "Паксловида" пациентам средней тяжести, а также больным с легкой формой коронавируса, но с хроническими заболеваниями и, соответственно, риском ухудшения состояния. Медикаменты пациентам на дом предоставляет сам врач.Как отметил Церцвадзе, практика показала, что в случае своевременного и правильного управления состояния больных до минимума можно довести ухудшение состояния, попадание в реанимацию и летальный исход.Улучшены все параметры – глава минздрава Грузии оценил ситуацию с COVID >>>В третьем случае пациенты нуждаются в госпитализации и они должны быть доставлены в клинику не позднее 8-10 дней после выявления первых симптомов коронавируса. Им нужно провести лечение препаратом "Ремдесивир" и другими нужными лекарствами, отметил Церцвадзе.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, новости, грузия, общество, минздрав грузии, здравоохранение в грузии