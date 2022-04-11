https://sputnik-georgia.ru/20220411/uluchsheny-vse-parametry--glava-minzdrava-gruzii-otsenil-situatsiyu-s-covid-265899425.html
Улучшены все параметры – глава минздрава Грузии оценил ситуацию с COVID
Улучшены все параметры – глава минздрава Грузии оценил ситуацию с COVID
Несмотря на улучшение ситуации, пока не рассматривается вопрос отмены обязательного ношения масок в закрытых пространствах, заявил министр 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T18:35+0400
2022-04-11T18:35+0400
2022-04-11T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Мы надеемся, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) очень скоро объявит о завершении пандемии, точно также, как объявила об ее начале два года назад, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили на брифинге.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 200-300 случаев в сутки.По его словам, несмотря на улучшение ситуации на данный момент не рассматривается вопрос отмены обязательства ношения масок в закрытых пространствах.В связи с улучшением эпидситуации с 28 марта в Грузии отменили масочный режим на улицах. Однако маски еще нужны в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте.Коронавирус в Грузии практически побежден – премьер порадовал граждан >>За минувшие сутки в Грузии выявили 107 новых случаев инфицирования, 281 пациент выздоровел, 6 скончались. С начала пандемии в Грузии выявили 1 651 577 случаев коронавируса, из них 1 631 715 выздоровели, 16 777 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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грузия, общество, новости, минздрав грузии, коронавирус covid-19
Улучшены все параметры – глава минздрава Грузии оценил ситуацию с COVID
Несмотря на улучшение ситуации, пока не рассматривается вопрос отмены обязательного ношения масок в закрытых пространствах, заявил министр
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Мы надеемся, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) очень скоро объявит о завершении пандемии, точно также, как объявила об ее начале два года назад, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили на брифинге.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 200-300 случаев в сутки.
"На сегодняшний день значительно улучшены все параметры и критерий, которыми в стране измеряется пандемия. Госпитализация доведена до минимума. Также довольно снижен показатель инфицирования, и думаю, что такой тенденцией конец (пандемии – ред.) не должен быть далеким", – заявил Азарашвили.
По его словам, несмотря на улучшение ситуации на данный момент не рассматривается вопрос отмены обязательства ношения масок в закрытых пространствах.
В связи с улучшением эпидситуации с 28 марта в Грузии отменили масочный режим на улицах. Однако маски еще нужны в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте.
За минувшие сутки в Грузии выявили 107 новых случаев инфицирования, 281 пациент выздоровел, 6 скончались. С начала пандемии в Грузии выявили 1 651 577 случаев коронавируса, из них 1 631 715 выздоровели, 16 777 скончались.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.