https://sputnik-georgia.ru/20220412/postradavshaya-ot-upavshego-dereva-v-tbilisi-zhenschina-skonchalas-v-bolnitse-265937110.html
Пострадавшая от упавшего дерева в Тбилиси женщина скончалась в больнице
Пострадавшая от упавшего дерева в Тбилиси женщина скончалась в больнице
Одной из пострадавших понадобилась срочная операция и ее состояние оценивается как критическое 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T22:24+0400
2022-04-12T22:24+0400
2022-04-12T22:33+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24540/51/245405181_0:827:2170:2048_1920x0_80_0_0_b0800200dcb7c25624d65b5fc1e301f2.jpg
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Жертвой сильного ветра в Тбилиси стала 40-летняя женщина, которая скончалась в клинике от повреждений от упавшего на нее дерева в районе Варкетили.Как сообщили в клинике Первому каналу, у женщины были множественные повреждения и спасти ее не удалось. Она скончалась спустя два часа после поступления в больницу.Критическим остается и состояние второй женщины, которая получила открытый перелом бедра. В данный момент она находится в отделении интенсивной терапии после операции.На окраине Тбилиси дерево упало на прохожих >>По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в связи с непогодой в столице всего зафиксировано до 90 сообщений. В основном жалобы на поваленные деревья и сорванные крыши.По данным Национального агентства окружающей среды, сильный ветер ожидается в столице и 13 апреля.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24540/51/245405181_169:910:1686:2048_1920x0_80_0_0_03b24e8c7598cac861392bbcfb46b239.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Пострадавшая от упавшего дерева в Тбилиси женщина скончалась в больнице
22:24 12.04.2022 (обновлено: 22:33 12.04.2022)
Одной из пострадавших понадобилась срочная операция и ее состояние оценивается как критическое
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Жертвой сильного ветра в Тбилиси стала 40-летняя женщина, которая скончалась в клинике от повреждений от упавшего на нее дерева в районе Варкетили.
Как сообщили в клинике Первому каналу, у женщины были множественные повреждения и спасти ее не удалось. Она скончалась спустя два часа после поступления в больницу.
Критическим остается и состояние второй женщины, которая получила открытый перелом бедра. В данный момент она находится в отделении интенсивной терапии после операции.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в связи с непогодой в столице всего зафиксировано до 90 сообщений. В основном жалобы на поваленные деревья и сорванные крыши.
По данным Национального агентства окружающей среды, сильный ветер ожидается в столице и 13 апреля.