https://sputnik-georgia.ru/20220412/postradavshaya-ot-upavshego-dereva-v-tbilisi-zhenschina-skonchalas-v-bolnitse-265937110.html

Пострадавшая от упавшего дерева в Тбилиси женщина скончалась в больнице

Пострадавшая от упавшего дерева в Тбилиси женщина скончалась в больнице

Одной из пострадавших понадобилась срочная операция и ее состояние оценивается как критическое 12.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Жертвой сильного ветра в Тбилиси стала 40-летняя женщина, которая скончалась в клинике от повреждений от упавшего на нее дерева в районе Варкетили.Как сообщили в клинике Первому каналу, у женщины были множественные повреждения и спасти ее не удалось. Она скончалась спустя два часа после поступления в больницу.Критическим остается и состояние второй женщины, которая получила открытый перелом бедра. В данный момент она находится в отделении интенсивной терапии после операции.На окраине Тбилиси дерево упало на прохожих >>По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в связи с непогодой в столице всего зафиксировано до 90 сообщений. В основном жалобы на поваленные деревья и сорванные крыши.По данным Национального агентства окружающей среды, сильный ветер ожидается в столице и 13 апреля.

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