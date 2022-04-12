https://sputnik-georgia.ru/20220412/rabota-nad-sudebnoy-reformoy-v-gruzii-prodolzhaetsya-265909884.html

Работа над судебной реформой в Грузии продолжается

Работа над судебной реформой в Грузии продолжается

Предстоит большая работа, текущая ситуация должна быть оценена комплексно и необходимо разработать пакет реформ, заявил председатель правящей партии 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T09:01+0400

2022-04-12T09:01+0400

2022-04-12T09:01+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

судебная реформа

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузия может разработать и даже утвердить пакет законодательных актов по судебной реформе до конца 2022 года, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.По его словам, конкретные сроки судебной реформы согласованы, но в интересах Грузии начать процесс как можно быстрее."Однако предстоит большая работа. Текущая ситуация должна быть оценена комплексно, и нам необходимо разработать пакет реформ, который будет основан на фактических данных и конкретных обстоятельствах", – отметил он.Кобахидзе напомнил, что представители парламентского большинства провели встречу в формате рабочей группы и до парламентских выборов, которые прошли осенью 2020 года. Но выборы, а после и события на Украине, помешали продолжению рабочего процесса.Также, как сообщил председатель правящей партии, недавно основной план, набросок оценили и в ходе встречи с представителями оппозиции."На первом этапе необходимо оценить ситуацию и предварительная работа над этим уже проделана, в том числе представителями нашей команды. В конечном итоге мы должны согласовать позиции, и эта оценка должна стать основой для разработки пакета реформы", – сказал Кобахидзе."Мечта" и оппозиция Грузии смогут договориться по судебной реформе? >>По его словам, на заседании парламентского большинства также обсуждался вопрос законопроекта о Конституционном суде."Этот вопрос обязательно будет представлен в повестке дня. Мы ждали от них замечаний, хотя никаких замечаний с их стороны не было и быть не может по одной простой причине. Юридически и не только юридически этот законопроект полностью исправен, взят немецкий образец, на котором основан документ", – сказал депутат.Как заявил Кобахидзе, была конституционная норма, которая из-за несовершенного закона превратилась в фикцию, и сегодня этот изъян исправляется.Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, судебная реформа