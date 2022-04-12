https://sputnik-georgia.ru/20220412/shkolniki-iz-ukrainy-budut-uchitsya-v-gruzii-na-rodnom-yazyke-265917682.html

Школьники из Украины будут учиться в Грузии на родном языке

Школьники из Украины будут учиться в Грузии на родном языке

Всего, по последним данным, в Грузию приехали 110 детей школьного возраста 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Школьники из Украины смогут учиться в Грузии на родном языке – в тбилисской государственной школе №41 открылся украиноязычный сектор, сообщает министерство образования и науки.После начала Россией спецоперации на Украине многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и уехать из страны в поисках безопасного места жительства. В марте в Грузию приехали 6 375 граждан Украины. Для сравнения, в марте 2021 года приехали 3 115 украинцев, а в марте 2019 года, то есть до пандемии, - 13 070.На открытии украиноязычного сектора вместе с министром образования и науки Грузии Михаилом Чхенкели присутствовал и временный уполномоченный Украины в Грузии Андрей Касианов. Он поблагодарил правительство Грузии за поддержку.преподавать в украинским школьникам будут как местные педагоги - специалисты украинского языка, так и прибывшие из Украины.Ранее министерство образования и науки Грузии приняло решение о зачислении детей из Украины в школы Грузии по упрощенным правилам. К этому времени в школы зачислены 58 украинских школьников, еще 52 детей грузинские примут в ближайшее время. Поступить в школы Грузии выразили желание 110 учеников из Украины>>Речь идет как о государственных школах, так и о частных школах в Тбилиси и регионах страны.Психосоциальную поддержку детям из Украины оказывают психологи Службы приставов Минобразования Грузии.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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