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Школьники из Украины будут учиться в Грузии на родном языке
Школьники из Украины будут учиться в Грузии на родном языке
Всего, по последним данным, в Грузию приехали 110 детей школьного возраста 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T14:01+0400
2022-04-12T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Школьники из Украины смогут учиться в Грузии на родном языке – в тбилисской государственной школе №41 открылся украиноязычный сектор, сообщает министерство образования и науки.После начала Россией спецоперации на Украине многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и уехать из страны в поисках безопасного места жительства. В марте в Грузию приехали 6 375 граждан Украины. Для сравнения, в марте 2021 года приехали 3 115 украинцев, а в марте 2019 года, то есть до пандемии, - 13 070.На открытии украиноязычного сектора вместе с министром образования и науки Грузии Михаилом Чхенкели присутствовал и временный уполномоченный Украины в Грузии Андрей Касианов. Он поблагодарил правительство Грузии за поддержку.преподавать в украинским школьникам будут как местные педагоги - специалисты украинского языка, так и прибывшие из Украины.Ранее министерство образования и науки Грузии приняло решение о зачислении детей из Украины в школы Грузии по упрощенным правилам. К этому времени в школы зачислены 58 украинских школьников, еще 52 детей грузинские примут в ближайшее время. Поступить в школы Грузии выразили желание 110 учеников из Украины>>Речь идет как о государственных школах, так и о частных школах в Тбилиси и регионах страны.Психосоциальную поддержку детям из Украины оказывают психологи Службы приставов Минобразования Грузии.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Школьники из Украины будут учиться в Грузии на родном языке
14:01 12.04.2022 (обновлено: 16:04 12.04.2022)
Всего, по последним данным, в Грузию приехали 110 детей школьного возраста
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Школьники из Украины смогут учиться в Грузии на родном языке – в тбилисской государственной школе №41 открылся украиноязычный сектор, сообщает министерство образования и науки.
После начала Россией спецоперации на Украине многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и уехать из страны в поисках безопасного места жительства. В марте в Грузию приехали 6 375 граждан Украины. Для сравнения, в марте 2021 года приехали 3 115 украинцев, а в марте 2019 года, то есть до пандемии, - 13 070.
На открытии украиноязычного сектора вместе с министром образования и науки Грузии Михаилом Чхенкели присутствовал и временный уполномоченный Украины в Грузии Андрей Касианов. Он поблагодарил правительство Грузии за поддержку.
преподавать в украинским школьникам будут как местные педагоги - специалисты украинского языка, так и прибывшие из Украины.
Ранее министерство образования и науки Грузии приняло решение о зачислении детей из Украины в школы Грузии по упрощенным правилам. К этому времени в школы зачислены 58 украинских школьников, еще 52 детей грузинские примут в ближайшее время.
Речь идет как о государственных школах, так и о частных школах в Тбилиси и регионах страны.
Психосоциальную поддержку детям из Украины оказывают психологи Службы приставов Минобразования Грузии.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.