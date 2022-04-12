https://sputnik-georgia.ru/20220412/tbilisskiy-metropoliten-zarabotal-v-obychnom-rezhime-265932890.html

Тбилисский метрополитен заработал в обычном режиме

Тбилисский метрополитен заработал в обычном режиме

Первая линия метро временно не могла обслуживать пассажиров из-за технической неполадки подвижного состава 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T18:45+0400

2022-04-12T18:45+0400

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грузия

новости

происшествия

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Движение поездов на первой линии тбилисского метрополитена полностью восстановлено, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Первая линия метро временно не могла обслуживать пассажиров из-за технической неполадки подвижного состава.Поезда передвигались зонально от станции метро "Театр Ахметели" в направлении "Вокзальной площади".Работа тбилисского метро парализована >>В настоящее время тбилисский метрополитен обслуживает пассажиров в обычном режиме на обеих ветках.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен