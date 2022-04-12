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Тбилисский метрополитен заработал в обычном режиме
Тбилисский метрополитен заработал в обычном режиме
Первая линия метро временно не могла обслуживать пассажиров из-за технической неполадки подвижного состава 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T18:45+0400
2022-04-12T18:45+0400
2022-04-12T18:59+0400
грузия
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тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Движение поездов на первой линии тбилисского метрополитена полностью восстановлено, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Первая линия метро временно не могла обслуживать пассажиров из-за технической неполадки подвижного состава.Поезда передвигались зонально от станции метро "Театр Ахметели" в направлении "Вокзальной площади".Работа тбилисского метро парализована >>В настоящее время тбилисский метрополитен обслуживает пассажиров в обычном режиме на обеих ветках.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен
Тбилисский метрополитен заработал в обычном режиме
18:45 12.04.2022 (обновлено: 18:59 12.04.2022)
Первая линия метро временно не могла обслуживать пассажиров из-за технической неполадки подвижного состава
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Движение поездов на первой линии тбилисского метрополитена полностью восстановлено, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
Первая линия метро временно не могла обслуживать пассажиров из-за технической неполадки подвижного состава.
Поезда передвигались зонально от станции метро "Театр Ахметели" в направлении "Вокзальной площади".
В настоящее время тбилисский метрополитен обслуживает пассажиров в обычном режиме на обеих ветках.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.