https://sputnik-georgia.ru/20220412/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-vsekh-vidom-transporta-265931631.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для всех видов транспорта

На отрезках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T18:14+0400

2022-04-12T18:14+0400

2022-04-12T18:48+0400

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департамент автомобильных дорог

ситуация на военно-грузинской дороге

мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Движение в направление грузино-российской границы открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Дорогу закрыли днем из-за опасности схода лавин на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Восстановить движение полностью удалось в результате интенсивных очистительных работ.По информации Национального агентства окружающей среды, на отрезках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.Машины с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью более 30 мест будут передвигаться в тоннелях в одностороннем порядке.Департамент автомобильных дорог призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

https://sputnik-georgia.ru/20220412/nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-gruzii-265922177.html

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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс