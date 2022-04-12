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Заседание сакребуло Батуми вновь сорвалось: что на этот раз?

Заседание сакребуло Батуми вновь сорвалось: что на этот раз?

Совещательный орган Батуми все еще остается без председателя 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T15:42+0400

2022-04-12T15:42+0400

2022-04-12T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) черноморского города Батуми вновь сорвалось из-за отсутствия кворума.На заседание не пришли представители оппозиции – депутаты совещательного органа от партии "Единое национальное движение", "Лело" и партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Действия коллег представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали деструктивными.На сегодняшнем заседании должны были избрать председателя совещательного органа, а до того – признать полномочия депутата от "Грузинской мечты" Рамаза Джинчарадзе, который был избран по итогам промежуточных выборов 2 апреля. Джинчарадзе должен заменить в сакребуло депутата от ЕНД Нугзара Путкарадзе, который скончался 18 ноября 2021 года.По официальной версии, Путкарадзе скончался в результате сердечного приступа. Между тем оппозиционеры утверждают, что незадолго до случившегося Путкарадзе пытались подкупить и оказывали на него давление."Мы не придем на заседание сакребуло Батуми. Мы не придем, потому что на заседании сакребуло Батуми мы не имеем право признавать мандат Рамаза Джинчарадзе, полученный ценой крови… "Грузинской мечте" придется ответить за все", – заявил член ЕНД Резо Харази журналистам.В совещательном органе Батуми у оппозиции 17 мест: "Нацдвижение" – 14 мандатов, партия Гахария – два, "Лело для Грузии" – один. В сакребуло также есть один независимый депутат. Он был избран от партии "Для Грузии", но вскоре покинул ее.У "Грузинской мечты" пока 16 из 35 мест в сакребуло. Избранный депутат Рамаз Джинчарадзе пополнит ряды правящей партии в сакребуло только после того, как будут признаны его полномочия. Для этого нужно собрать кворум, то есть на заседании должны присутствовать как минимум 18 депутатов. Сделать это не удалось из-за бойкота оппозиции. В случае признания полномочий Джинчарадзе и поддержки независимого депутата, "Грузинская мечта" наберет 18 голосов, которых достаточно для избрания председателя сакребуло.

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