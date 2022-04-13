https://sputnik-georgia.ru/20220413/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-266-265944934.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 266

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 266

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 378 инфицированных 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T10:52+0400

2022-04-13T10:52+0400

2022-04-13T11:01+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

общество

грузия

новости

здравоохранение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264558451_0:0:3251:1830_1920x0_80_0_0_2d1b4283d99ce2d98a7bcb37ce6b0df3.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 266, скончались 2 пациента, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 652 235 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 348 человек, а с начала пандемии – 1 632 194. Скончались 16 781.За сутки сделано 24 862 теста на коронавирус, в том числе 22 933 на антиген и 1 929 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,07%, за последние 14 дней – 1,71%, за последние семь дней – 1,43%.К этому времени сделано 2 868 689 прививок, в том числе за последние сутки – 1 063.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 378 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии