https://sputnik-georgia.ru/20220413/glava-parlamenta-gruzii-na-dnyakh-posetit-ukrainu-265957562.html

Глава парламента Грузии на днях посетит Украину

Глава парламента Грузии на днях посетит Украину

Стороны отметили важность предварительных консультаций и обмена информацией во избежание недоразумений 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T15:31+0400

2022-04-13T15:31+0400

2022-04-13T15:53+0400

политика

грузия

новости

украина

верховная рада

шалва папуашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0d/265958284_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_53f01c21537fc6a74dca538d7711ce34.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину, сообщила пресс-служба законодательного органа после телефонного разговора спикеров двух стран.Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.Стороны отметили важность предварительных консультаций и обмена информацией во избежание недоразумений, а также обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом на пути интеграции в Евросоюз, сказано в сообщении.Папуашвили еще раз выразил поддержку от имени Грузии Украине и украинскому народу.После начала российской спецоперации на Украине власти Грузии не раз подвергались критике со стороны украинских властей. Причиной были отказ Грузии вводить санкции против России и обеспечивать организованную поездку добровольцев на Украину."Грузинская мечта" назвала условия для поездки спикера парламента в Киев>>Более того, главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Власти Грузии категорически опровергли эту информацию и потребовали от Украины доказательств обвинений или же опровержения. Ни того, ни другого сделано не было, но, как заявил Папуашвили, активная коммуникация со Стефанчуком и его вчерашнее интервью грузинскому телеканалу "Имеди" убедили его в том, что "существует возможность решить любое недоразумение и неловкость".

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, украина, верховная рада, шалва папуашвили