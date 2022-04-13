https://sputnik-georgia.ru/20220413/glava-parlamenta-gruzii-na-dnyakh-posetit-ukrainu-265957562.html
Глава парламента Грузии на днях посетит Украину
Глава парламента Грузии на днях посетит Украину
Стороны отметили важность предварительных консультаций и обмена информацией во избежание недоразумений 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T15:31+0400
2022-04-13T15:31+0400
2022-04-13T15:53+0400
политика
грузия
новости
украина
верховная рада
шалва папуашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0d/265958284_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_53f01c21537fc6a74dca538d7711ce34.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину, сообщила пресс-служба законодательного органа после телефонного разговора спикеров двух стран.Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.Стороны отметили важность предварительных консультаций и обмена информацией во избежание недоразумений, а также обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом на пути интеграции в Евросоюз, сказано в сообщении.Папуашвили еще раз выразил поддержку от имени Грузии Украине и украинскому народу.После начала российской спецоперации на Украине власти Грузии не раз подвергались критике со стороны украинских властей. Причиной были отказ Грузии вводить санкции против России и обеспечивать организованную поездку добровольцев на Украину."Грузинская мечта" назвала условия для поездки спикера парламента в Киев>>Более того, главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Власти Грузии категорически опровергли эту информацию и потребовали от Украины доказательств обвинений или же опровержения. Ни того, ни другого сделано не было, но, как заявил Папуашвили, активная коммуникация со Стефанчуком и его вчерашнее интервью грузинскому телеканалу "Имеди" убедили его в том, что "существует возможность решить любое недоразумение и неловкость".
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0d/265958284_0:0:1253:940_1920x0_80_0_0_141c352b8ee382a6cf8403a1a2ae02e1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, украина, верховная рада, шалва папуашвили
Глава парламента Грузии на днях посетит Украину
15:31 13.04.2022 (обновлено: 15:53 13.04.2022)
Стороны отметили важность предварительных консультаций и обмена информацией во избежание недоразумений
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину, сообщила пресс-служба законодательного органа после телефонного разговора спикеров двух стран.
Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.
Стороны отметили важность предварительных консультаций и обмена информацией во избежание недоразумений, а также обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом на пути интеграции в Евросоюз, сказано в сообщении
.
Папуашвили еще раз выразил поддержку от имени Грузии Украине и украинскому народу.
После начала российской спецоперации на Украине власти Грузии не раз подвергались критике со стороны украинских властей. Причиной были отказ Грузии вводить санкции против России и обеспечивать организованную поездку добровольцев на Украину.
Более того, главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
Власти Грузии категорически опровергли эту информацию и потребовали от Украины доказательств обвинений или же опровержения. Ни того, ни другого сделано не было, но, как заявил Папуашвили, активная коммуникация со Стефанчуком и его вчерашнее интервью грузинскому телеканалу "Имеди" убедили его в том, что "существует возможность решить любое недоразумение и неловкость".