https://sputnik-georgia.ru/20220411/pravyaschaya-partiya-nazvala-usloviya-dlya-poezdki-spikera-parlamenta-gruzii-poedet-v-kiev-265908119.html

"Грузинская мечта" назвала условия для поездки спикера парламента в Киев

"Грузинская мечта" назвала условия для поездки спикера парламента в Киев

Одной из проблем в отношениях с Украиной были названы обвинения в адрес грузинских властей касательно контрабанды 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T22:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Если украинские власти изменят позицию по отношению к Грузии, Тбилиси готов подумать об организации визита на Украину на высшем парламентском уровне, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.На прошлой неделе спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал неуместным приглашение своего украинского коллеги посетить Украину на фоне обвинений в адрес грузинских властей.По словам Кобахидзе, есть общая готовность осуществить визит на высшем парламентском уровне, но есть, конечно, очень четкие предпосылки.Одним из принципиальных вопросов Кобахидзе назвал отзыва посла Украины из Грузии."Сначала его отозвали для консультаций, потом посла Украины в Грузии освободили с должности. По сей день Украина находится в состоянии демарша в отношении Грузии", –отметил он.Вторым пунктом Кобахидзе привел обвинения о контрабанде в Россию. По его словам, несмотря на то, что власти Украины позже смягчили свои заявления, этого недостаточно.В Тбилиси назвали условия визита главы парламента Грузии на Украину >>"Когда такое обвинение исходит от украинских властей, его нужно должным образом либо подтвердить, либо опровергнуть", – подчеркнул он.Третий пункт, как считает лидер правящей партии, это факт нахождения лидеров грузинской радикальной оппозиции на высоких должностях на Украине."Четыре наиболее ярких примера: Саакашвили, который является главой Совета реформ, Адеишвили, который является советником Генпрокурора, это Лорткипанидзе, которого выдвинули на должность заместителя главы Контрразведки. А Арахамия – лицо, обеспечивающее прямой контакт между этими лицами и властями Украины на высшем уровне. Это печальная реальность", – заключил Кобахидзе.При этом он отметил, что принято решение о поездке на Украину представителей парламентского большинства, представленного членами "Грузинской мечты". В правящей партии уже прошли предварительные консультации касательно того, кто именно поедет на Украину, имена депутатов станут известны позднее.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов, что она этого не делает".В свою очередь, Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением. СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, украина, ираклий кобахидзе