https://sputnik-georgia.ru/20220413/politsiya-zaderzhala-dvoikh-chelovek-za-svyaz-s-vorovskim-mirom-265955380.html
Полиция задержала двоих человек за связь с "воровским миром"
Полиция задержала двоих человек за связь с "воровским миром"
В ходе обыска полиция изъяла компьютерную технику, крупную сумму денег и мобильные телефоны 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T16:15+0400
2022-04-13T16:15+0400
2022-04-13T16:15+0400
грузия
происшествия
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мвд грузии
вор в законе
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Правоохранительные органы привлекли к ответственности за членство и связь с "воровским миром" шестерых человек, сообщает МВД Грузии.За связь с "воровским миром" были задержаны два человека.Кроме того, заочно были предъявлены обвинения троим – один из них был уличен в том, что является "вором в законе", второй обвиняется в членстве в "воровском мире", а третий – в обращении за помощью к "вору в законе" или члену "воровского мира".Еще одному, который уже находился в заключении, предъявили обвинение в членстве в "воровском мире".По данным следствия, после того, как обвиняемым стало известно о выигрыше гражданина Д. У. в онлайн-казино в размере 216 963 лари (около 70 тысяч долларов), они организовали "воровскую разборку" в целях подзаработать.Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны девять человек>>Находящийся в заключении член "воровского мира" связался с находящимися за границей членом "воровского мира" и "вором в законе", который заявил, что Д. У. должен был распорядиться частью выигранной суммы лишь по его указанию.В свою очередь сторонники "воровского мира", о задержании которых МВД сообщило в среду, пообещали ему покровительство в деле.В ходе обыска полиция изъяла компьютерную технику, крупную сумму денег и мобильные телефоны, по которым обвиняемые связывались друг с другом и "вором в законе".Обвиняемым грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, вор в законе
Полиция задержала двоих человек за связь с "воровским миром"
В ходе обыска полиция изъяла компьютерную технику, крупную сумму денег и мобильные телефоны
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Правоохранительные органы привлекли к ответственности за членство и связь с "воровским миром" шестерых человек, сообщает МВД Грузии.
За связь с "воровским миром" были задержаны два человека.
Кроме того, заочно были предъявлены обвинения троим – один из них был уличен в том, что является "вором в законе", второй обвиняется в членстве в "воровском мире", а третий – в обращении за помощью к "вору в законе" или члену "воровского мира".
Еще одному, который уже находился в заключении, предъявили обвинение в членстве в "воровском мире".
По данным следствия
, после того, как обвиняемым стало известно о выигрыше гражданина Д. У. в онлайн-казино в размере 216 963 лари (около 70 тысяч долларов), они организовали "воровскую разборку" в целях подзаработать.
Находящийся в заключении член "воровского мира" связался с находящимися за границей членом "воровского мира" и "вором в законе", который заявил, что Д. У. должен был распорядиться частью выигранной суммы лишь по его указанию.
В свою очередь сторонники "воровского мира", о задержании которых МВД сообщило в среду, пообещали ему покровительство в деле.
В ходе обыска полиция изъяла компьютерную технику, крупную сумму денег и мобильные телефоны, по которым обвиняемые связывались друг с другом и "вором в законе".
Обвиняемым грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.