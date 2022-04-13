https://sputnik-georgia.ru/20220413/politsiya-zaderzhala-dvoikh-chelovek-za-svyaz-s-vorovskim-mirom-265955380.html

Полиция задержала двоих человек за связь с "воровским миром"

Полиция задержала двоих человек за связь с "воровским миром"

В ходе обыска полиция изъяла компьютерную технику, крупную сумму денег и мобильные телефоны 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T16:15+0400

2022-04-13T16:15+0400

2022-04-13T16:15+0400

грузия

происшествия

новости

мвд грузии

вор в законе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Правоохранительные органы привлекли к ответственности за членство и связь с "воровским миром" шестерых человек, сообщает МВД Грузии.За связь с "воровским миром" были задержаны два человека.Кроме того, заочно были предъявлены обвинения троим – один из них был уличен в том, что является "вором в законе", второй обвиняется в членстве в "воровском мире", а третий – в обращении за помощью к "вору в законе" или члену "воровского мира".Еще одному, который уже находился в заключении, предъявили обвинение в членстве в "воровском мире".По данным следствия, после того, как обвиняемым стало известно о выигрыше гражданина Д. У. в онлайн-казино в размере 216 963 лари (около 70 тысяч долларов), они организовали "воровскую разборку" в целях подзаработать.Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны девять человек>>Находящийся в заключении член "воровского мира" связался с находящимися за границей членом "воровского мира" и "вором в законе", который заявил, что Д. У. должен был распорядиться частью выигранной суммы лишь по его указанию.В свою очередь сторонники "воровского мира", о задержании которых МВД сообщило в среду, пообещали ему покровительство в деле.В ходе обыска полиция изъяла компьютерную технику, крупную сумму денег и мобильные телефоны, по которым обвиняемые связывались друг с другом и "вором в законе".Обвиняемым грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, мвд грузии, вор в законе