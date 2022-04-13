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В Тбилиси отметят День грузинского языка
В Тбилиси отметят День грузинского языка
В одном из лучших столичных открытых пространств запланировано множество культурно-развлекательных мероприятий 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T14:59+0400
2022-04-13T14:59+0400
2022-04-13T15:07+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр— Sputnik. День грузинского языка отметят в столичном саду Деда Эна 14 апреля, заявил мэр города Каха Каладзе.Традиционно в праздник грузинского языка в саду Деда Эна проходят различные развлекательные мероприятия, и этот год не стал исключением.На праздник запланированы интересные беседы на тему грузинского языка, а для детей проведут развлекательные мероприятия. В саду также можно будет увидеть тематические аудиовизуальные инсталляции.Кроме того, на этой неделе проходят завершающие мероприятия проекта "Тбилиси – всемирная столица книги". Именно 14 апреля Тбилиси передаст почетный статус мировой столицы книги мексиканскому городу Гвадалахаре.Мэр города отметил, что Тбилиси на протяжении года являлся столицей книги. Несмотря на пандемию, под этим статусом было проведено около сотни проектов с участием тысяч человек.Tbilisi Street Market пройдет в столице Грузии >>>День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 44 года назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.
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грузинский язык, грузия, новости, общество, тбилиси
В Тбилиси отметят День грузинского языка
14:59 13.04.2022 (обновлено: 15:07 13.04.2022)
В одном из лучших столичных открытых пространств запланировано множество культурно-развлекательных мероприятий
ТБИЛИСИ, 13 апр— Sputnik. День грузинского языка отметят в столичном саду Деда Эна 14 апреля, заявил мэр города Каха Каладзе.
Традиционно в праздник грузинского языка в саду Деда Эна проходят различные развлекательные мероприятия, и этот год не стал исключением.
"14 апреля всех приглашаем в сад Деда Эна, где пройдут познавательно-развлекательные мероприятия, посвященные Дню грузинского языка. Давайте вместе отметим День грузинского языка", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
На праздник запланированы интересные беседы на тему грузинского языка, а для детей проведут развлекательные мероприятия. В саду также можно будет увидеть тематические аудиовизуальные инсталляции.
Кроме того, на этой неделе проходят завершающие мероприятия проекта "Тбилиси – всемирная столица книги". Именно 14 апреля Тбилиси передаст почетный статус мировой столицы книги мексиканскому городу Гвадалахаре.
Мэр города отметил, что Тбилиси на протяжении года являлся столицей книги. Несмотря на пандемию, под этим статусом было проведено около сотни проектов с участием тысяч человек.
День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 44 года назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.
Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.