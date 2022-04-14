https://sputnik-georgia.ru/20220414/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-237-265971174.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 237

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 237

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 359 инфицированных 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T11:04+0400

2022-04-14T11:04+0400

2022-04-14T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 237, скончались 2 пациента, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 652 472 случая заражения.За последние 24 часа вылечился 648 человек, а с начала пандемии – 1 632 842. Скончались 16 783.За сутки сделано 22 932 теста на коронавирус, в том числе 21 047 на антиген и 1 885 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,03%, за последние 14 дней – 1,63%, за последние семь дней – 1,36%.К этому времени сделано 2 869 848 прививок, в том числе за последние сутки – 1 007.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 359 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии