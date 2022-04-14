https://sputnik-georgia.ru/20220414/dvoynoe-ubiystvo-v-tsentre-tbilisi-politsiya-zaderzhala-esche-odnogo-obvinyaemogo-265981157.html

Перестрелка в офисе бизнесмена в Тбилиси: полиция задержала еще одного обвиняемого

Перестрелка в офисе бизнесмена в Тбилиси: полиция задержала еще одного обвиняемого

Молодой человек задержан за недонесение об особо тяжком преступлении 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T17:16+0400

2022-04-14T17:16+0400

2022-04-14T17:19+0400

происшествия

грузия

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Полиция задержала еще одного обвиняемого по делу об убийстве двоих и ранении нескольких человек неподалеку от бывшего бассейна "Лагуна Вере" в центре Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД.Речь идет об инциденте, который произошел 2 апреля в офисе АО "Дорожная компания Тбилиси" в первом переулке Костава. Ссора с участием двух десятков человек переросла в перестрелку. Погибли двое – Константин Кобулия и Вахтанг Гургенидзе, еще четыре человека, в том числе бизнесмен Марлен Метревели, были ранены.По данным ведомства, задержан ранее судимый 36-летний Л. К. Он обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении. Он стал девятым задержанным в рамках этого дела.Кровавая разборка в центре Тбилиси: под стражей останутся семь обвиняемых>>Следствие установило, что обвиняемый был свидетелем убийства и ранений, произошедших в офисе. Однако он не стал сообщать об увиденном в полицию, не стал сотрудничать со следствием и скрылся с места преступления.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия", "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений" и "Недонесение об особо тяжком преступлении".

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