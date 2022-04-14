https://sputnik-georgia.ru/20220414/gruziya-budet-populyarizovat-vina-proizvedennye-v-bolnisi-265972754.html
Грузия будет популяризовать вина, произведенные в Болниси
Грузия будет популяризовать вина, произведенные в Болниси
В последние годы в Болниси увеличилось количество местных виноделен, а качество вина улучшилось, отмечают эксперты 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T12:29+0400
2022-04-14T12:29+0400
2022-04-14T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинские вина, произведенные в Болнисском районе (регион Квемо Картли), впервые вывезут на экспорт в Польшу, заявил основатель объединения "Вина Болниси" Гурам Авкопашвили в ходе первого форума виноградарей и виноделов в Болниси."В марте в Польше в городе Катовице мы провели выставку-дегустацию вин Болниси, где было представлено около 70 видов вин из 25 малых болнисских виноделен. Мероприятие прошло успешно – желание купить наши вина выразили импортеры. В этом году мы впервые осуществим экспорт на польский рынок", – сказал Авкопашвили.Он отметил, что в последние годы в Болниси увеличилось количество местных виноделен, а качество вина улучшилось. По его словам, 43 местных винных погреба производят до 200 тысяч бутылок вина в год.В форуме, организованном объединением "Вина Болниси", при поддержке муниципалитета Болниси и компании RMG приняли участие замглавы Минсельхоза Грузии Юрий Нозадзе, директор Сельскохозяйственного научно-исследовательского центра Леван Уджмаджуридзе и заместитель председателя Нацагентства вина Зураб Вачарадзе.Заместитель министра обратился к участникам форума и рассказал о важности предпринимаемых государством мер по развитию отрасли виноградарства и виноделия, и популяризации грузинского вина."Я надеюсь, что вина Болниси станут популярными не только в Грузии, но и на международном рынке. Государство реализует множество программ по поддержке развития винодельческой отрасли", – сказал Нозадзе.Также, по его словам, диверсификация рынков – задача номер один, над которой много работает государство совместно с винодельческими компаниями.Участвующие в форуме виноделы, еще не являющиеся членами ассоциации "Вино Болниси", получили информацию о поддержке, которую может получить каждый винодел в случае членства в объединении. На форуме были определены 16 виноделов, которым за изготовление лучших вин были вручены высококачественные дубовые бочки.Сколько грузинских вин не прошло экспортный контроль >>>По словам представителей компании RMG, Союз немецкого культурного наследия на Южном Кавказе при поддержке компании реставрирует в Болниси грузино-немецкий винный дом. Работы будут завершены к концу года. Это будет место, где гости города познакомятся с лучшими винами Болниси.Объединение болнисских виноделов "Вина Болниси" разработало спецификацию производства вина "Болниси" и прошло регистрацию в реестре названий места происхождения в Национальном центр интеллектуального имущества Грузии "Сакпатент" в 2019 году.
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болниси, грузия, новости, общество, польша, сакпатент, rmg, вино и виноделие грузии, грузинское вино, экономика грузии
Грузия будет популяризовать вина, произведенные в Болниси
В последние годы в Болниси увеличилось количество местных виноделен, а качество вина улучшилось, отмечают эксперты
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинские вина, произведенные в Болнисском районе (регион Квемо Картли), впервые вывезут на экспорт в Польшу, заявил основатель объединения "Вина Болниси" Гурам Авкопашвили в ходе первого форума виноградарей и виноделов в Болниси.
"Болниси" – сухое вино, которое может быть белым, янтарным, красным и розовым. Микрозона Болниси находится в регионе Квемо Картли в Болнисском районе. Там произрастают такие сорта вин, как "ркацители", "чинури", "горули мцване", "саперави", "тавкери", "шавкапито" и "асуретули шави".
"В марте в Польше в городе Катовице мы провели выставку-дегустацию вин Болниси, где было представлено около 70 видов вин из 25 малых болнисских виноделен. Мероприятие прошло успешно – желание купить наши вина выразили импортеры. В этом году мы впервые осуществим экспорт на польский рынок", – сказал Авкопашвили.
Он отметил, что в последние годы в Болниси увеличилось количество местных виноделен, а качество вина улучшилось. По его словам, 43 местных винных погреба производят до 200 тысяч бутылок вина в год.
В форуме, организованном объединением "Вина Болниси", при поддержке муниципалитета Болниси и компании RMG приняли участие замглавы Минсельхоза Грузии Юрий Нозадзе, директор Сельскохозяйственного научно-исследовательского центра Леван Уджмаджуридзе и заместитель председателя Нацагентства вина Зураб Вачарадзе.
Заместитель министра обратился к участникам форума и рассказал о важности предпринимаемых государством мер по развитию отрасли виноградарства и виноделия, и популяризации грузинского вина.
"Я надеюсь, что вина Болниси станут популярными не только в Грузии, но и на международном рынке. Государство реализует множество программ по поддержке развития винодельческой отрасли", – сказал Нозадзе.
Также, по его словам, диверсификация рынков – задача номер один, над которой много работает государство совместно с винодельческими компаниями.
Участвующие в форуме виноделы, еще не являющиеся членами ассоциации "Вино Болниси", получили информацию о поддержке, которую может получить каждый винодел в случае членства в объединении. На форуме были определены 16 виноделов, которым за изготовление лучших вин были вручены высококачественные дубовые бочки.
По словам представителей компании RMG, Союз немецкого культурного наследия на Южном Кавказе при поддержке компании реставрирует в Болниси грузино-немецкий винный дом. Работы будут завершены к концу года. Это будет место, где гости города познакомятся с лучшими винами Болниси.
Объединение болнисских виноделов "Вина Болниси" разработало спецификацию производства вина "Болниси" и прошло регистрацию в реестре названий места происхождения в Национальном центр интеллектуального имущества Грузии "Сакпатент" в 2019 году.