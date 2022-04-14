https://sputnik-georgia.ru/20220414/gruziya-budet-populyarizovat-vina-proizvedennye-v-bolnisi-265972754.html

Грузия будет популяризовать вина, произведенные в Болниси

Грузия будет популяризовать вина, произведенные в Болниси

В последние годы в Болниси увеличилось количество местных виноделен, а качество вина улучшилось, отмечают эксперты 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T12:29+0400

2022-04-14T12:29+0400

2022-04-14T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинские вина, произведенные в Болнисском районе (регион Квемо Картли), впервые вывезут на экспорт в Польшу, заявил основатель объединения "Вина Болниси" Гурам Авкопашвили в ходе первого форума виноградарей и виноделов в Болниси."В марте в Польше в городе Катовице мы провели выставку-дегустацию вин Болниси, где было представлено около 70 видов вин из 25 малых болнисских виноделен. Мероприятие прошло успешно – желание купить наши вина выразили импортеры. В этом году мы впервые осуществим экспорт на польский рынок", – сказал Авкопашвили.Он отметил, что в последние годы в Болниси увеличилось количество местных виноделен, а качество вина улучшилось. По его словам, 43 местных винных погреба производят до 200 тысяч бутылок вина в год.В форуме, организованном объединением "Вина Болниси", при поддержке муниципалитета Болниси и компании RMG приняли участие замглавы Минсельхоза Грузии Юрий Нозадзе, директор Сельскохозяйственного научно-исследовательского центра Леван Уджмаджуридзе и заместитель председателя Нацагентства вина Зураб Вачарадзе.Заместитель министра обратился к участникам форума и рассказал о важности предпринимаемых государством мер по развитию отрасли виноградарства и виноделия, и популяризации грузинского вина."Я надеюсь, что вина Болниси станут популярными не только в Грузии, но и на международном рынке. Государство реализует множество программ по поддержке развития винодельческой отрасли", – сказал Нозадзе.Также, по его словам, диверсификация рынков – задача номер один, над которой много работает государство совместно с винодельческими компаниями.Участвующие в форуме виноделы, еще не являющиеся членами ассоциации "Вино Болниси", получили информацию о поддержке, которую может получить каждый винодел в случае членства в объединении. На форуме были определены 16 виноделов, которым за изготовление лучших вин были вручены высококачественные дубовые бочки.Сколько грузинских вин не прошло экспортный контроль >>>По словам представителей компании RMG, Союз немецкого культурного наследия на Южном Кавказе при поддержке компании реставрирует в Болниси грузино-немецкий винный дом. Работы будут завершены к концу года. Это будет место, где гости города познакомятся с лучшими винами Болниси.Объединение болнисских виноделов "Вина Болниси" разработало спецификацию производства вина "Болниси" и прошло регистрацию в реестре названий места происхождения в Национальном центр интеллектуального имущества Грузии "Сакпатент" в 2019 году.

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болниси, грузия, новости, общество, польша, сакпатент, rmg, вино и виноделие грузии, грузинское вино, экономика грузии